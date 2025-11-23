Tormenta invernal se desplaza fuera de México, mientras el frente frío 16 refuerza el ambiente gélido este 23 de noviembre

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 23 de noviembre

Lluvias y chubascos dispersos impactan occidente, centro, oriente, sur y sureste de México. (Cuartoscuro)

La primera tormenta invernal se desplazará gradualmente hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar México.

Por su parte, el frente frío número 16 se extenderá sobre el norte del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar en el noroeste del país, ocasionando descenso de las temperaturas, chubascos y vientos fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte); además de mantener la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora, durante la madrugada.

A su vez, el frente número 15 adquirirá características cálidas en el sur de Estados Unidos, dejando de afectar México.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República mexicana, incluida la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra. (AP)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Estado de México

Y posible caída de nieve o aguanieve, durante la madrugada en el:

Norte de Sonora

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h:

Chihuahua

Durango

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Nuevo León

Tamaulipas

Con posible formación de torbellinos o tornados:

Coahuila (norte)

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Sonora

Zacatecas

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Costa occidental de la península de Baja California

Golfo de Tehuantepec

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

El país experimenta un día de extremos meteorológicos, con temperaturas gélidas y máximas superiores a 35 grados. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas (istmo y costa)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Coahuila

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.