México

SSC detiene a tres personas por robar 500 mil pesos de mercancía de una tienda de ropa en la CDMX

Los elementos de seguridad dieron seguimiento a los sospechosos en la alcaldía cuauhtémoc y al revisar el local, encontraron a los empleados atados con cinta canela

Las autoridades detuvieron a sospechosos
Las autoridades detuvieron a sospechosos tras darles seguimiento en la Roma Norte. (Cuartoscuro)

Tres hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de cometer un robo a una tienda de ropa en la colonia Roma Norte, donde presuntamente retuvieron a los encargados y sustrajeron mercancía con un valor cercano a los 500 mil pesos, según el comunicado oficial.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, la detención ocurrió durante patrullajes preventivos en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando los uniformados observaron a tres sujetos saliendo a toda prisa de un establecimiento ubicado en la calle Sonora, en el cruce con Durango.

Según la información proporcionada por la SSC, los presuntos delincuentes fueron vistos cargando bolsas plásticas de gran tamaño. Al levantar sospecha en los agentes, uno de ellos inició el seguimiento de los hombres, mientras el otro ingresó al local y encontró a un empleado que intentaba quitarse cinta adhesiva de las muñecas.

Cómo ocurrió el robo de los 500 mil pesos

Los presuntos responsables amagaron a
Los presuntos responsables amagaron a los empleados con armas blancas, los encerraron y robaron mercancía del local. (Cuartoscuro)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades, el hombre relató que sus compañeros también permanecían atados, pues los responsables del robo los amagaron con armas blancas, los encerraron en una bodega y luego los ataron tanto de pies como de manos para poder proceder con el robo.

Tras el seguimiento policial, fue posible ubicar a los tres individuos sobre la misma avenida Sonora y durante la revisión preventiva realizada en cumplimiento del protocolo policial, se les aseguraron cuatro costales en los que hallaron 487 gorras, así como tres chamarras, dos playeras, varias mochilas, dos teléfonos celulares, un arma blanca y una cadena con un candado roto.

La SSC informó que el costo de la mercancía recuperada, principalmente productos textiles, asciende a un monto aproximado de 500 mil pesos.

Los sujetos, de 19, 24 y 27 años de edad, fueron informados de sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos y la mercancía recuperada.

De acuerdo con la información proporcionada por la misma institución, las víctimas del asalto recibieron orientación para interponer la denuncia correspondiente, así como atención de personal médico.

Además, en el comunicado oficial se menciona que se les otorgó apoyo en materia legal y psicológica, según explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Seguridad en la Alcaldía Cuauhtémoc

La percepción de seguridad en
La percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc se mantuvo por encima del 50% según la ENSU con corte a junio 2025. (Cuartoscuro)

La percepción de inseguridad en la demarcación es del 53.4%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI para junio de 2025. Más de la mitad de los habitantes considera inseguro vivir en esta zona.

Según un boletín emitido por la alcaldía Cuauhtémoc en abril del presente año, en el primer trimestre de 2025, la demarcación reportó una disminución general del 5% en la incidencia delictiva.

De acuerdo con la misma fuente, delitos específicos también registraron bajas como el robo con violencia (-15%), robo a casa habitación (-20%), robo a transeúnte (-7%) y robo a negocio (-9%). Los casos de violación disminuyeron 36% y la violencia familiar 12%.

Para reforzar la seguridad, en septiembre de 2025 fue desplegado un operativo con 3 mil 587 elementos de seguridad, 470 patrullas y 120 motopatrullas en colonias prioritarias.

