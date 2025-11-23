Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

La acción se llevó a cabo en el marco del Plan Michoacán. Foto: FGR

Un cargamento de casi 5 kilogramos de cocaína y cerca de 6 de fentanilo ocultos fue asegurado durante una revisión al interior de una empresa de paquetería ubicada en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que, gracias a la labor de un binomio canino durante una inspección en una empresa de paquetería en el tramo Morelia–Salamanca, se incautaron 4 kilos 850 gramos de cocaína que estaban distribuidos en envoltorios plásticos cuidadosamente ocultos dentro de un carrito de caja refrigerada de helados.

Además, se logró el decomiso de y 5 kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo que se encontraban en envoltorios confeccionados con plástico.

El operativo se realizó en las inmediaciones de Tarímbaro y formó parte de los esfuerzos conjuntos establecidos dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que involucra a múltiples entidades de seguridad del país.

Paquetes con fentanilo asegurados. Foto: FGR

Entre las corporaciones que integran el despliegue se encuentran la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

La FGR precisó que la investigación se encuentra formalmente abierta “en contra de quien o quienes resulten responsables en el delito de contra la salud”.

Por su parte, el Ministerio Público Federal en Michoacán continúa recabando los elementos necesarios para consolidar la carpeta de investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades y presentar los datos de prueba correspondientes en las instancias judiciales.

Detienen a 4 personas, aseguran armas y explosivos

Foto: X/@GabSeguridadMX

Este hecho se suma a la reciente detención de cuatro personas, el aseguramiento de armas de fuego y explosivos como parte del Plan Michoacán.

La intervención se llevó a cabo por autoridades federales y de las Fuerza Armadas, quienes lograron la detención de cuatro personas, el aseguramiento de 28 cartuchos útiles, 8 artefactos explosivos improvisados y un vehículo.

Esta estrategia también contempla la protección del sector productivo local, en la que se incluyeron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros ubicados en los municipios de Apatzingán y Múgica con el objetivo de reforzar la seguridad de trabajadores y comerciantes de la región.

El Gabinete de Seguridad informó que los resultados de los días 10 al 19 de noviembre fueron los siguientes:

87 personas detenidas .

Decomiso de 43 armas de fuego.

6 mil 391 cartuchos .

348 cargadores.

60 artefactos explosivos .

52 kilos de material explosivo.

Foto: X/@GabSeguridadMX

El combate al tráfico de drogas llevó al aseguramiento de 13 kilos de marihuana, 332 kilos de metanfetamina, así como 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilos de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas. El despliegue también incluyó el decomiso de 75 vehículos empleados en diversas actividades ilícitas.

Dicha estrategia se implementó en el estado luego del asesinato el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.