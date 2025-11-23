Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

La FGE detuvo a cinco implicados, dos de ellos traficaban mientras fueron atrapados. (FOTO: FGE Quintana Roo)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) realizó siete cateos en distintos puntos de Othón P. Blanco como parte de investigaciones por homicidio calificado y delitos contra la salud, acciones que derivaron en el aseguramiento de drogas, armas y la detención de cinco personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo.

De acuerdo con un comunicado oficial de la FGE, los mandamientos judiciales fueron cumplimentados en propiedades ubicadas en las colonias:

Solidaridad (Calle Vallehermoso)

Emancipación (Calle Chachalacas)

Andrés Quintana Roo (Avenida Erick Paolo Martínez)

El Encanto (Calle Limones)

Payo Obispo (Calle Alondra)

Proterritorio (Calle Altos de Sevilla)

Fraccionamiento Sexta Etapa (Calle 3)

Las propiedades quedaron aseguradas y bajo resguardo de las autoridades. (FOTO: FGE Quintana Roo)

En los distintos puntos fueron localizadas sustancias con características similares a marihuana, cristal y cocaína; además de cargadores abastecidos, cartuchos útiles, chalecos antibalas, vehículos y teléfonos celulares.

Cinco detenidos en flagrancia en dos puntos distintos

En las inmediaciones de la avenida Erick Paolo Martínez, elementos investigadores capturaron a Miguel Ángel “N”, a quien le aseguraron:

Un arma de fuego corta

Cargador con cartuchos útiles

Sustancias parecidas a cristal y marihuana

Un vehículo Toyota Yaris

Las instituciones no detallaron la cantidad total de la droga asegurada, sin embargo destacaron que fueron varias dosis de marihuana y cristal. (FOTO: FGE Quintana Roo)

En otro punto, en la calle Alondra, colonia Payo Obispo, fueron detenidos Jorge Iván “N”, Aurelio “N”, César Iván “N” y Ámbar Michelle “N”, quienes también portaban dosis de sustancias similares a cristal y marihuana.

FGE asegura armas largas, cotas y equipo táctico

En los cateos relacionados con narcomenudeo, las autoridades localizaron en dos domicilios adicionales:

En Proterritorio:

Dosis de cristal y marihuana

En Sexta Etapa:

3 armas de fuego (rifle calibre .22, escopeta calibre 12 y pistola calibre .380)

Cargadores calibre 9 milímetros

Navajas tipo mariposa y cuchillos de caza

Teléfonos celulares y una laptop

Un vehículo Hyundai Creta

Varias dosis de marihuana y cristal

Todas las propiedades quedaron con sellos y están bajo investigación. (FOTO: FGE Quintana Roo)

Cabe señalar que en los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes intervinieron de manera simultánea seis de los siete inmuebles cateados.

Inmuebles asegurados y detenidos puestos a disposición

Finalmente, tras concluir los cateos, las autoridades colocaron los sellos de aseguramiento en los siete inmuebles intervenidos.

Los indicios, vehículos, drogas y armas aseguradas, así como las cinco personas detenidas, quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en el plazo legal correspondiente.

FGE de Quintana Roo detiene a líder de la CTM por homicidio

El pasado 21 de noviembre, la FGE dio a conocer la detención del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Isidro “N”, por su probable participación en un homicidio cometido en el municipio Benito Juárez el pasado 17 de julio de 2018.

El líder sindical es acusado de cometer un homicidio contra un hombre en 2018. (FOTO: X:@FGEQuintanaRoo)

El arresto se produjo cuando el dirigente sindical se disponía a ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal en Cancún.

El caso que motivó la detención de Santamaría se remonta al 17 de julio de 2018, fecha en la que ocurrió un asalto a las oficinas de la CTM en Cancún. De acuerdo con las investigaciones, la víctima del homicidio era un hombre a quien el propio Santamaría había acusado previamente de robar dinero, alhajas y relojes de alta gama de las instalaciones sindicales.

La orden de aprehensión por homicidio calificado fue emitida por un Juez de Control en julio del 2023.