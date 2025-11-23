México

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Los operativos simultáneos fueron ejecutados por fuerzas federales y estatales, quienes aseguraron vehículos, marihuana y cristal

Guardar
La FGE detuvo a cinco
La FGE detuvo a cinco implicados, dos de ellos traficaban mientras fueron atrapados. (FOTO: FGE Quintana Roo)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) realizó siete cateos en distintos puntos de Othón P. Blanco como parte de investigaciones por homicidio calificado y delitos contra la salud, acciones que derivaron en el aseguramiento de drogas, armas y la detención de cinco personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo.

De acuerdo con un comunicado oficial de la FGE, los mandamientos judiciales fueron cumplimentados en propiedades ubicadas en las colonias:

  • Solidaridad (Calle Vallehermoso)
  • Emancipación (Calle Chachalacas)
  • Andrés Quintana Roo (Avenida Erick Paolo Martínez)
  • El Encanto (Calle Limones)
  • Payo Obispo (Calle Alondra)
  • Proterritorio (Calle Altos de Sevilla)
  • Fraccionamiento Sexta Etapa (Calle 3)
Las propiedades quedaron aseguradas y
Las propiedades quedaron aseguradas y bajo resguardo de las autoridades. (FOTO: FGE Quintana Roo)

En los distintos puntos fueron localizadas sustancias con características similares a marihuana, cristal y cocaína; además de cargadores abastecidos, cartuchos útiles, chalecos antibalas, vehículos y teléfonos celulares.

Cinco detenidos en flagrancia en dos puntos distintos

En las inmediaciones de la avenida Erick Paolo Martínez, elementos investigadores capturaron a Miguel Ángel “N”, a quien le aseguraron:

  • Un arma de fuego corta
  • Cargador con cartuchos útiles
  • Sustancias parecidas a cristal y marihuana
  • Un vehículo Toyota Yaris
Las instituciones no detallaron la
Las instituciones no detallaron la cantidad total de la droga asegurada, sin embargo destacaron que fueron varias dosis de marihuana y cristal. (FOTO: FGE Quintana Roo)

En otro punto, en la calle Alondra, colonia Payo Obispo, fueron detenidos Jorge Iván “N”, Aurelio “N”, César Iván “N” y Ámbar Michelle “N”, quienes también portaban dosis de sustancias similares a cristal y marihuana.

FGE asegura armas largas, cotas y equipo táctico

En los cateos relacionados con narcomenudeo, las autoridades localizaron en dos domicilios adicionales:

En Proterritorio:

  • Dosis de cristal y marihuana

En Sexta Etapa:

  • 3 armas de fuego (rifle calibre .22, escopeta calibre 12 y pistola calibre .380)
  • Cargadores calibre 9 milímetros
  • Navajas tipo mariposa y cuchillos de caza
  • Teléfonos celulares y una laptop
  • Un vehículo Hyundai Creta
  • Varias dosis de marihuana y cristal
Todas las propiedades quedaron con
Todas las propiedades quedaron con sellos y están bajo investigación. (FOTO: FGE Quintana Roo)

Cabe señalar que en los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes intervinieron de manera simultánea seis de los siete inmuebles cateados.

Inmuebles asegurados y detenidos puestos a disposición

Finalmente, tras concluir los cateos, las autoridades colocaron los sellos de aseguramiento en los siete inmuebles intervenidos.

Los indicios, vehículos, drogas y armas aseguradas, así como las cinco personas detenidas, quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en el plazo legal correspondiente.

FGE de Quintana Roo detiene a líder de la CTM por homicidio

El pasado 21 de noviembre, la FGE dio a conocer la detención del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Isidro “N”, por su probable participación en un homicidio cometido en el municipio Benito Juárez el pasado 17 de julio de 2018.

El líder sindical es acusado
El líder sindical es acusado de cometer un homicidio contra un hombre en 2018. (FOTO: X:@FGEQuintanaRoo)

El arresto se produjo cuando el dirigente sindical se disponía a ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal en Cancún.

El caso que motivó la detención de Santamaría se remonta al 17 de julio de 2018, fecha en la que ocurrió un asalto a las oficinas de la CTM en Cancún. De acuerdo con las investigaciones, la víctima del homicidio era un hombre a quien el propio Santamaría había acusado previamente de robar dinero, alhajas y relojes de alta gama de las instalaciones sindicales.

La orden de aprehensión por homicidio calificado fue emitida por un Juez de Control en julio del 2023.

Temas Relacionados

Quintana RooFGEDefensaMarinaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Hombre despierta en el hospital tras estar 6 minutos muerto y pide su laptop para trabajar y presumir su productividad en LinkedIn

Una publicación que buscaba inspirar a miles de personas abrió un debate sobre los riesgos de ser un adicto al trabajo

Hombre despierta en el hospital

Guillermo Herrera, influencer de moda, enfrenta críticas por usar transporte público y desata debate sobre el clasismo en México

El caso del joven estudiante no sólo refleja la exposición que pueden tener los creadores de contenido en redes sociales, también la discriminación que aqueja al país

Guillermo Herrera, influencer de moda,

México destaca en el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva con tres premios

El cine mexicano destacó entre los mejores países de Latinoamérica durante la premiación a los mejores filmes en Iberoamérica

México destaca en el Festival

Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc en Veracruz: Sheinbaum rinde homenaje a cadetes fallecidos

A bordo del navío, la presidenta recordó a los cadetes fallecidos en el accidente de Brooklyn; el capitán del buque compartió parte de la travesía

Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc

Sheinbaum se reunirá con su homóloga hondureña, Xiomara Castro

La mandataria hondureña inicia visita oficial en la capital mexicana, donde sostendrá una reunión clave con la presidenta electa

Sheinbaum se reunirá con su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre e hijo de 11

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

Detienen a tres personas mientras robaban medio millón de pesos en ropa en la Roma Norte, CDMX

ENTRETENIMIENTO

México destaca en el Festival

México destaca en el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva con tres premios

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Alberto del Río ‘El Patrón’ es captado pateando a un cerdito

Polémica reina en Miss Universo: Omar Harfouch exige renuncias y un nuevo sistema electoral tras denunciar presunto amaño

Tachan de ‘hipócrita’ a Miss Venezuela por darle ‘me gusta’ a videos de odio contra Fátima Bosch y hablar bien de ella

Tatiana ofrece show sorpresa en antro de Monterrey: así fue el momento viral

DEPORTES

Penta y Fénix reviven a

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

Jennifer Hermoso busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

Jugadoras de Tigres Femenil agradecen a la afición por su apoyo previo a la final de la Liga Mx Femenil