México

Fiscalía de Michoacán detiene a tres personas y asegura casi 600 dosis de droga tras operativo en Morelia

El aseguramiento se realizó por de la UIPN a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo

Guardar
Elementos de seguridad custodiando la
Elementos de seguridad custodiando la propiedad de Morelia, Michoacán donde fue localizada la droga. (FOTO: FGE Michoacán)

En cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Isidro Itzícuaro, en la ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvieron a tres personas y aseguraron 594.944 dosis de droga.

Las acciones cumplimentadas a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo junto a trabajos de especialización de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) permitieron el aseguramiento de:

  • 542.25 dosis de metanfetamina
  • 52.694 dosis de marihuana
  • La detención de: Fernando “N”, Fabricio Germán “N” y Christyan Josué “N”
  • El aseguramiento de un inmueble

De acuerdo con las autoridades, la UIPN permitió la obtención de datos clave suficientes para llevar a cabo la operación en el domicilio ubicado en la calle Macataro, donde posteriormente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional brindaron apoyo de seguridad y reconocimiento.

Finalmente, las autoridades detallaron que los implicados, el material asegurado y el inmueble fueron turnados al Ministerio Público quien será el encargado de resolver su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

“La FGE refrenta su compromiso de atender y perseguir los delitos que atenten contra la salud de las y los michoacanos”, recordó la institución michoacana.

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados

El pasado 22 de noviembre, las autoridades reportaron el hallazgo de un cargamento de casi cinco kilogramos de cocaína y cerca de seis kilogramos de fentanilo ocultos dentro de un carrito de helado que se encontraba al interior de una empresa de paquetería ubicada en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Droga incautada por el binomio
Droga incautada por el binomio canino en empresa de paquetería en Michoacán. Foto: FGR

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), revelo que gracias a la labor de un binomio canino se incautaron:

  • 4 kilos 850 gramos de cocaína
  • 5 kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo

El operativo se realizó en las inmediaciones de Tarímbaro en una empresa de paquetería en el tramo Morelia-Salamanca y formó parte de los esfuerzos conjuntos establecidos dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En estas acciones, participaron corporaciones como la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Plan Michoacán, estos son los avances que presentaron las autoridades

En hechos recientes, las autoridades informaron los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en acciones cumplimentadas del 10 al 19 de noviembre.

Sheinbaum inició el Plan Michoacán
Sheinbaum inició el Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo. (FOTO: Presidencia).

De acuerdo con el informe de las corporaciones de seguridad, las autoridades destacaron que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica, con el objetivo de proteger y garantizar la seguridad de productores de la región.

Además señalaron el aseguramiento de:

  • 87 personas
  • 43 armas
  • 6 mil 300 cartuchos útiles
  • 348 cargadores
  • 60 explosivos
  • Más de 300 kilos de metanfetamina
  • 13 kilos de marihuana
  • 9 mil 200 litros de sustancias químicas
  • 2 mil 300 kilos de sustancias químicas
  • 75 vehículos asegurados

Además, las autoridades informaron que se han atendido 59 denuncias ciudadanas para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en la región.

¿Qué es el Plan Michoacán?

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia de seguridad implementada por la mandataria Claudia Sheinbaum cuyo objetivo es garantizar la seguridad de Michoacán, articulando acciones de educación, salud, vivienda, empleo y justicia.

Dicho Plan se implementó sólidamente tras el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y la creciente ola de violencia.

Temas Relacionados

MichoacánMoreliaPlan MichoacánFGEFGRDefensaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Quién es Jens Castro, influencer peruano señalado de ‘atacar’ a Fátima Bosch y mexicanos por triunfo en Miss Universo

El joven ha difundido polémicas opiniones en redes que de acuerdo a fans de la mexicana dañan su reputación y momento tras la victoria

Quién es Jens Castro, influencer

Qué es el ‘síndrome del bebé sacudido’ y cuáles son las alarmantes consecuencias

El desconocimiento sobre este trastorno dificulta la detección temprana y aumenta el riesgo de secuelas en la infancia

Qué es el ‘síndrome del

Megabloqueo de transportistas y campesinos: en al menos 25 estados cerrarán carreteras el lunes 24 de noviembre, esto demandan

La falta de acuerdos tras semanas de diálogo con autoridades motiva la intensificación de las protestas

Megabloqueo de transportistas y campesinos:

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show 24/7

La Granja VIP en vivo

Alessandra Rojo de la Vega se “defiende” de diputados de Morena, tras ser señalada de organizar la marcha de la Generación Z

La alcaldesa exige pruebas a diputados de Morena tras acusaciones sobre su presunta participación en hechos violentos

Alessandra Rojo de la Vega
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina destruye dos toneladas de

Marina destruye dos toneladas de droga en Tapachula, Chiapas

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido y esposado: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

El documental de Florinda Meza en Prime Video se aplaza en medio de acusaciones contra su director

Miss Venezuela habla del triunfo de Fátima Bosch sobre ella tras revelar un pacto entre ambas: “Yo sabía”

Filtran nombre del sexto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 23 de noviembre, según encuestas finales

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe hasta ahora

DEPORTES

Inter vs Milán: a qué

Inter vs Milán: a qué hora y dónde ver a Santi Gimenez en el Derbi de la Serie A

Nueve mexicanas hacen historia en el draft de la temporada inaugural de la Women’s Pro Baseball League

Danae Nieves le da a México su tercera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

El pronóstico de Paco Palencia para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas