Fiscalía de Michoacán detiene a tres personas y asegura casi 600 dosis de droga tras operativo en Morelia

Elementos de seguridad custodiando la propiedad de Morelia, Michoacán donde fue localizada la droga. (FOTO: FGE Michoacán)

En cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Isidro Itzícuaro, en la ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvieron a tres personas y aseguraron 594.944 dosis de droga.

Las acciones cumplimentadas a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo junto a trabajos de especialización de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) permitieron el aseguramiento de:

542.25 dosis de metanfetamina

52.694 dosis de marihuana

La detención de: Fernando “N” , Fabricio Germán “N” y Christyan Josué “N”

El aseguramiento de un inmueble

De acuerdo con las autoridades, la UIPN permitió la obtención de datos clave suficientes para llevar a cabo la operación en el domicilio ubicado en la calle Macataro, donde posteriormente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional brindaron apoyo de seguridad y reconocimiento.

Finalmente, las autoridades detallaron que los implicados, el material asegurado y el inmueble fueron turnados al Ministerio Público quien será el encargado de resolver su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

“La FGE refrenta su compromiso de atender y perseguir los delitos que atenten contra la salud de las y los michoacanos”, recordó la institución michoacana.

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados

El pasado 22 de noviembre, las autoridades reportaron el hallazgo de un cargamento de casi cinco kilogramos de cocaína y cerca de seis kilogramos de fentanilo ocultos dentro de un carrito de helado que se encontraba al interior de una empresa de paquetería ubicada en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Droga incautada por el binomio canino en empresa de paquetería en Michoacán. Foto: FGR

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), revelo que gracias a la labor de un binomio canino se incautaron:

4 kilos 850 gramos de cocaína

5 kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo

El operativo se realizó en las inmediaciones de Tarímbaro en una empresa de paquetería en el tramo Morelia-Salamanca y formó parte de los esfuerzos conjuntos establecidos dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En estas acciones, participaron corporaciones como la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Plan Michoacán, estos son los avances que presentaron las autoridades

En hechos recientes, las autoridades informaron los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en acciones cumplimentadas del 10 al 19 de noviembre.

Sheinbaum inició el Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo. (FOTO: Presidencia).

De acuerdo con el informe de las corporaciones de seguridad, las autoridades destacaron que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica, con el objetivo de proteger y garantizar la seguridad de productores de la región.

Además señalaron el aseguramiento de:

87 personas

43 armas

6 mil 300 cartuchos útiles

348 cargadores

60 explosivos

Más de 300 kilos de metanfetamina

13 kilos de marihuana

9 mil 200 litros de sustancias químicas

2 mil 300 kilos de sustancias químicas

75 vehículos asegurados

Además, las autoridades informaron que se han atendido 59 denuncias ciudadanas para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en la región.

¿Qué es el Plan Michoacán?

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia de seguridad implementada por la mandataria Claudia Sheinbaum cuyo objetivo es garantizar la seguridad de Michoacán, articulando acciones de educación, salud, vivienda, empleo y justicia.

Dicho Plan se implementó sólidamente tras el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y la creciente ola de violencia.