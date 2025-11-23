México

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4470

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:10

Estado: Demorado

Vuelo: AC997

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canada

Hora: 11:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA2547

Destino: L.Angeles

Aerolínea: American Airlines

Hora: 19:50

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Las 10 películas más populares de Disney+ México para relajarte el fin de semana

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las 10 películas más populares

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Estas son las dimensiones de la mexicana triunfadora en el certamen

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora

Hot cakes red velvet: receta fácil para un desayuno especial esta temporada

La mezcla de ingredientes accesibles y un proceso fácil permite disfrutar de una versión innovadora

Hot cakes red velvet: receta

Beca Rita Cetina 2025: lanzan aviso importante a los nuevos beneficiarios para la entrega de tarjetas Bienestar

A través del plástico, los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo económico que entrega el programa

Beca Rita Cetina 2025: lanzan

Fuga de agua en Atizapán de Zaragoza dejó afectaciones en viviendas: ayuntamiento ya apoya en labores de limpieza

Familias de la zona presentaron afectaciones de sus bienes tras la fuga que se registro la madrugada del sábado dejó severos estragos

Fuga de agua en Atizapán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen líder de la FITTAM

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más populares

Las 10 películas más populares de Disney+ México para relajarte el fin de semana

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Daredevil en México: Charlie Cox se encuentra en Monterrey

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

Quién es Omar Harfouch, el juez que quiere quitarle la corona de Miss Universo a Fátima Bosch

DEPORTES

David Benavidez vs Anthony Yarde,

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México