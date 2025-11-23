Las 10 series y películas más vistas de Prime Video México para este fin de semana

"Yo soy Betty, la fea", no puede faltar en el listado. (@canalrcn/Instagram)

A veces es difícil elegir qué ver, sobre todo si cuentas con un catálogo tan grande y variado como el de Prime Video. Para facilitar la elección, aquí está las 10 series y películas más vistas en España para maratonear este fin de semana.

En la lista está desde el choque entre una becada y un heredero en una escuela de élite, pasando por una comedia musical ambientada en el mismísimo Infierno, el fenómeno eterno de una telenovela icónica, juegos infantiles que se transforman en situaciones tensas y dilemas académicos marcados por secretos del pasado, hasta especiales navideños llenos de humor.

Los títulos más vistos de Prime Video México

1. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

Regreso a la escuela. Regreso a #MaxtonHall. Segunda temporada, 7 de noviembre solo en Prime Video Crédito: Prime video

2. Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

3. Yo soy Betty, la fea

‘Yo soy Betty, la fea’ es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

4. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

La vida suburbana de Brian (Kevin James) da un giro inesperado cuando, junto a su hijo, coincide con Jeff (Alan Ritchson), un papá que cuida de sus hijos en casa. Lo que prometía una jornada sencilla se convierte en persecuciones protagonizadas por sicarios, obligando a Brian a afrontar una serie de desafíos. La película fusiona el ritmo desenfrenado propio del cine de acción con situaciones cotidianas y familiares, resultando en una experiencia tan caótica como cómica. Crédito: (Prime Video/YouTube)

5. Caza de brujas (After the Hunt)

Una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

Tráiler 'Caza de brujas'

6. 31 Minutos: Calurosa Navidad

Al periodista estrella de 31 Minutos, Juan Carlos Bodoque se le es encomendada la tarea de ir a recoger al Polo Norte los regalos de navidad de todo el pueblo de Titirilquén, sin embargo, la tentación al juego se hará presente en la misión de Bodoque. Mientras que Mario Hugo intenta montar un show navideño en el estudio de 31 minutos, pero todo termina saliendo mal.

Se estrena el próximo viernes 31 de noviembre. (Prime Video)

7. Código: Traje rojo (Red One)

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

Trailer "Código: traje rojo"

8. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

Personaje creado por Dr. Seuss sobre un personaje que odia la navidad

9. Mira

Al darse cuenta de su tímida y no verbal vecina de ocho años, Mira, la compasiva Ainsley de veintidós años, se conecta con ella, construyendo una relación de hermanos. Su vínculo se ve amenazado por los padres abusivos de Mira cuando Ainsley se arriesga para proteger a su nueva amiga.

10. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.