Dardo para Christian Nodal: Cazzu afirma que tiene más en común con Belinda que haber compartido un hombre

La reunión de las dos artistas en la Ciudad de México desató una ola de comentarios y memes, mientras sus fans celebran el respeto y la buena vibra que mostraron durante la premiación

El encuentro entre Belinda y Cazzu en la gala de GQ México generó gran expectativa en redes sociales y medios de comunicación

El encuentro entre Belinda y Cazzu en la Ciudad de México se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, impulsado por la expectativa que generó la reunión de ambas artistas en la gala de premios organizada por la revista GQ México.

La coincidencia de las dos cantantes, quienes hasta entonces solo se conocían por referencias mutuas, atrajo la atención de sus seguidores y del público en general, especialmente por el trasfondo de admiración y respeto que ambas han manifestado por sus trayectorias.

La noche del 20 de noviembre, la ceremonia de GQ México distinguió a Belinda y Cazzu con el reconocimiento a ‘Mujer del Año’, lo que propició su primer encuentro en persona.

Belinda y Cazzu recibieron el premio 'Mujer del Año' de GQ México, marcando su primer encuentro en persona

La interacción entre ambas fue captada en video y rápidamente se viralizó en diversas plataformas digitales, aunque en las primeras grabaciones no se logró escuchar con claridad el diálogo debido a la música de fondo añadida por los fanáticos.

Posteriormente, circuló un video sin música en el que se pudo distinguir el intercambio de palabras entre las artistas, quienes comparten el antecedente de haber sido parejas de Christian Nodal.

En ese registro, Cazzu expresó: “Bueno, la gente se moría por esta foto”, a lo que Belinda respondió: “Pero se moría”. La rapera argentina manifestó su interés en conocer a la cantante mexicana en un ambiente más privado, lejos de los reflectores, y Belinda aceptó la propuesta.

“Ahora nos va a tocar conocernos en un lugar más tranquilo, pero estaría cool”, dijo Cazzu, mientras que Belinda sugirió: “Sí, pero cómo le hacemos, por WhatsApp y nos estamos comunicando”.

Las ex novias de Christian Nodal por fin se conocieron |TikTok: @only._.mine1

La posibilidad de una colaboración musical entre ambas fue tema recurrente entre los medios y los seguidores. Tras el evento, Cazzu fue consultada por Telemundo sobre si este acercamiento representaba el primer paso hacia un trabajo conjunto.

La artista respondió: “Recién nos conocimos. Apenas nos conocimos. No nos hagan quemar esta paz”, dejando abierta la puerta a futuras colaboraciones, pero pidiendo paciencia a quienes esperan una unión artística inmediata.

Por su parte, Belinda también fue interrogada por el mismo medio sobre la posibilidad de trabajar con Cazzu. La cantante expresó: “Ay, ojalá. Me encanta ella. La admiro mucho”, reafirmando el aprecio y la admiración mutua que ambas han manifestado públicamente.

La viralización del video del encuentro entre Belinda y Cazzu alimentó rumores sobre una posible colaboración musical (IG, Cazzu-Belinda)

Belinda y Cazzu: unidas por más que Nodal

La cantante de trap antes de irse de México se detuvo un momento con la prensa para dejar claro que seguirá en contacto con la intérprete de Bella Traición.

“Es una pelotudez perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que estamos en un evento y tal, me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como... más de lo que vieron no pasó. Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más que haber compartido un hombre”, mencionó la llamada ‘Nena Trampa’.

