México

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 23 de noviembre

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la CDMX y Edomex

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Diariamente, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con cada actualización, las autoridades capitalinas llaman a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 23 de noviembre al corte de las 05:00 horas.

Aceptable calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Aceptable”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Moderado".

Los ciudadanos deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 23 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estado de las estaciones del

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 23 de noviembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz:

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado de los vuelos en

Cuándo inicia el Adviento en 2025 y qué significa, según la tradición navideña

Rituales, símbolos y costumbres se entrelazan en un periodo de reflexión, previo a la Navidad

Cuándo inicia el Adviento en

De Canadá a Michoacán: el camino que siguen las mariposas monarca en su migración anual

Esta es una de las migraciones naturales más reconocidas a nivel mundial, sin embargo, podría enfrentar múltiples factores de riesgo para la especie

De Canadá a Michoacán: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan casi 5 kilos de

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Exconcursante de La Granja VIP cuestiona el comportamiento de Eleazar Gómez por actitudes inusuales

En medio de la polémica, Gerardo Ortiz regresa con su nuevo álbum “El Ejemplar”

Circula video donde Fátima Bosch menciona su sueño infantil de convertirse en Miss Universo

Quién es Osmel Sousa, “el zar de la belleza” a quien Fátima Bosch le dedicó la corona de Miss Universo 2025

DEPORTES

Reportan que Anderson Duarte estaría

Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

El pronóstico de Paco Palencia para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas

David Benavidez vence por nocaut técnico a Anthony Yarde y se posiciona como uno de los mejores en las 175 libras

Tigres Femenil vs América Femenil, IA revela al ganador de la Final

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea