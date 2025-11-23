Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes competidores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Carlos Sainz visitiendo el overol de Williams. Será la primera temporada del español con la escudería británica tras su paso por Ferrari (REUTERS/Andrew Boyers)

Los pilotos que dominan el podio de la temporada 2025 de la Fórmula 1 son: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Tras la última carrera, el británico de McLaren encabeza la clasificación de pilotos, alcanzando los 390 puntos en lo que va de la campeonato.

Por su parte, el piloto australiano de la escudería McLaren le pisa los talones a Norris y se encuentra en el segundo puesto con sus 366 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Red Bull Racing, con el bronce. El neerlandés ya registra 366 en lo que va de la competición.

La lista completa de la Fórmula 1

Carlos Sains arriba del FW47 durante los test de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein (REUTERS/Jakub Porzycki)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 390

2.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 366

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 366

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 294

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 226

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 152

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 137

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 51

10.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 49

11.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 48

12.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 41

13.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 40

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 36

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 32

16.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 28

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 22

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

Visita nuestra página en Google News