México

Xóchitl Gálvez acusa al gobierno de reclasificar los homicidios dolosos para bajar cifra de casos: “¡Aguas con la manipulación!"

La excandidata presidencial de la oposición acusó que en lo que va del actual gobierno aumentó 63% la desaparición de personas

Xóchitl Gálvez acusó que varios
Xóchitl Gálvez acusó que varios homicidios dolosos se clasificaron como culposos para reducir la cifra de casos. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, acusó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo maquilló las cifras de los homicidios dolosos en México, para presuntamente simular una disminución en los casos registrados.

En su cuenta de X, Gálvez Ruiz publicó un video en el cual afirmó que el gobierno reclasificó los casos de homicidio doloso como homicidio culposo, a poco más de una semana de que la presidenta Sheinbaum Pardo informó que dicho delito se redujo un 37% de septiembre de 2024 a octubre de 2025.

“¡Aguas con la manipulación de cifras de homicidios en nuestro país! Desde Palacio Nacional están maquillando las cifras. Están reclasificando los homicidios dolosos como homicidios culposos, por eso dice que se han reducido”, aseveró.

En la misma publicación, la exlegisladora panista también acusó que desde que comenzó el sexenio incrementó en un 63% la desaparición de personas, lo que equivale a 40 casos diarios en todo el país.

“Y ojo, desde que llegó Claudia Sheinbaum, se han incrementado en 63% las personas desaparecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días desaparecen 40 personas en nuestro país y de ellas no quieren hablar", concluyó.

A esto se suma que esta semana, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, instó a la presidenta Claudia Sheinbaum a cumplir su compromiso de campaña y brindar apoyo efectivo a las familias de personas desaparecidas en México.

A través de su cuenta de X, Flores, junto a otros padres buscadores, realizó una denuncia pública frente a Palacio Nacional grabando un video en el que expuso la falta de apoyo del gobierno federal.

La activista señaló que tanto la administración actual como las anteriores han mostrado impunidad, apatía y burocracia ante la crisis de desapariciones, a pesar de sus promesas de respaldo a las víctimas y sus familias.

Flores subrayó el riesgo constante en el que viven los colectivos, enfrentando amenazas por buscar a sus seres queridos, y criticó que las autoridades minimicen su necesidad de seguridad sugiriendo que los desaparecidos abandonaron sus hogares voluntariamente, por lo que llamó a la presidenta a recordar su promesa de apoyar a las víctimas y a los niños huérfanos por este delito.

El 11 de noviembre pasado, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que en el último año disminuyó un 37% el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de un promedio de 86.9 víctimas diarias a 54.5, respectivamente, es decir, hubo 32 homicidios dolosos menos diarios.

En su conferencia mañanera, la mandataria destacó que, de 2006, último año de Vicente Fox, al 2012, último de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron en 148%, y de igual forma, del último año de Calderón al último de Enrique Peña Nieto, incrementaron en 42 por ciento.

Mientras que, del último año de Peña al último del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, la reducción en este delito fue de 9%. Y al 31 de octubre de 2025, la disminución es del 28 por ciento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco detalló que de enero a octubre 2025, siete entidades concentran el 51% del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato, 11.1%; Chihuahua, 7.6%; Baja California, 7.3%; Sinaloa, 7.1%; Estado de México, 6.6%; Guerrero, 5.7% y Michoacán con 5.6 por ciento.

