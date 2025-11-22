México

Pepe Aguilar causa sensación tras presumir una gorra de Ángela Aguilar : “Yo quiero una que diga voy a ser tía”

El intérprete de regional mexicano no es el único, Christian Nodal también presumió la gorra en redes

Guardar
(IG: @pepeaguilar_oficial // @nodal //
(IG: @pepeaguilar_oficial // @nodal // @angela_aguilar_)

Pepe Aguilar desató controversia en redes sociales tras asistir, por primera vez, a un concierto de la gira Libre Corazón de su hija, Ángela Aguilar.

Y es que el famoso intérprete de regional mexicano no reaccionó en vivo al show, el cual ha sido duramente criticado en redes sociales, también presumió que se acabó toda la merch oficial.

“Saludos desde El Paso. Aquí viniendo a ver a #Amoooooor!!! Gracias por quererla. Gracias por llenarle Tucson ayer y El Paso hoy. PD gracias por agotar el merch”, escribió en Instagram.

(IG: @pepeaguilar_oficial)
(IG: @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar acompañó su publicación con una selfie, en donde aparece luciendo una gorra bordada con la palabra Amor, en referencia a uno de los memes más virales de Ángela Aguilar.

La imagen rápidamente se viralizó y dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el respaldo del cantante hacia su hija, otros lo tomaron con humor y solicitaron la creación de más diseños inspirados en frases populares de la intérprete de ‘Mis amigas las flores’.

  • “Quiero la mía.”
  • "Pero ese Amoooooooor da cringe."
  • “Eso a facturar.”
  • “Que digan donde las venden...ya que los conciertos son perdida cuando menos darles dinero por las gorras.”
  • “Faltan las de: voy hacer tía, mi abuela Flor Silvestre, no rompimos ningún corazón.”
  • “Espero que estés preparado para el karma que le espera a tu Amaaaaaarrrr.”
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Christian Nodal luce la misma gorra

Horas antes, el intérprete de ‘Adiós amor’ también publicó una selfie en su cuenta de Instagram, donde apareció luciendo la misma gorra.

Al igual que su suegro, se viralizó en redes sociales y dividió opiniones entre los internautas.

Cabe recordar que esa frase popular de Ángela Aguilar tiene su origen en un día muy especial tanto para ella como para Christian Nodal: su boda civil.

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen públicamente por primera vez tras su boda con mensaje en Premios Juventud (Instagram: premiosjuventud)

La cantante grabó un video para Los Premios Juventud 2024, donde felicitó a los organizadores por su aniversario, agradeció la nominación y su triunfo: “Yo gané, nos vemos el siguiente año. Les mando un beso”.

Justo cuando estaba a punto de terminar el video apareció Christian Nodal, la espantó y gritó “amor”.

Pepe Aguilar lanza indirecta para quienes critican a Ángela Aguilar

El cantante realizó una transmisión en vivo en Instagram durante un concierto de su hija y aprovechó para mandar un mensaje a las mujeres que critican a otras mujeres en redes sociales.

El cantante hizo una mención especial para las mujeres mexicanas IG: @pepeaguilar_oficial

“Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó en un video recuperado que publicó en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”.

Temas Relacionados

Pepe AguilarChristian NodalÁngela AguilarCazzuBelindamexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo hacer galletas navideñas sin gluten y rápido

Las versiones adaptadas permiten que toda la familia participe y disfrute

Cómo hacer galletas navideñas sin

Fidel Rueda se deslinda de video que revictimiza a la presidenta Sheinbaum y expone al responsable

El cantante aseguró que no autorizó la transmisión de un clip hecho con IA que ironiza sobre el acoso que sufrido por la mandataria en calles de la CDMX

Fidel Rueda se deslinda de

Volcadura tráiler en Tlalnepantla de Baz ocasiona carga vehicular rumbo a la CDMX

Bomberos y personal prehospitalario atienden a chofer herido

Volcadura tráiler en Tlalnepantla de

Jay Kelly con George Clooney y Adam Sandler: en qué cines de México ver la película que hizo llorar a Venecia

Noah Baumbach firma una comedia aplaudida en festivales que explora el precio de la vida pública y el autoconocimiento; llegará a Netflix, pero antes a las salas mexicanas

Jay Kelly con George Clooney

Xóchitl Gálvez acusa al gobierno de reclasificar los homicidios dolosos para bajar cifra de casos: “¡Aguas con la manipulación!"

La excandidata presidencial de la oposición acusó que en lo que va del actual gobierno aumentó 63% la desaparición de personas

Xóchitl Gálvez acusa al gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a tiros al exalcalde

Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

Desmantelan células de extorsión que amenazaban y agredían a comerciantes en Guanajuato: hay diez detenidos

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

Crisis en Atzitzintla, Puebla: sin policías, un alcalde amenazado por el CJNG y balaceras contra autodefensas

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Fidel Rueda se deslinda de

Fidel Rueda se deslinda de video que revictimiza a la presidenta Sheinbaum y expone al responsable

Jay Kelly con George Clooney y Adam Sandler: en qué cines de México ver la película que hizo llorar a Venecia

Pemex felicitó a Miss Universo 2025: polémica por inhabilitación de su papá y por contrato otorgado a presidente del certamen

Autor intelectual de los juegos de Katy Perry en VLA cuenta su versión a un año de las críticas: “Me rompieron”

Muere Xavier del Valle, actor de ‘A cada quien su Santo’, ‘El Señor de los Cielos’ y destacado cantante

DEPORTES

Penta Zero Miedo brilla en

Penta Zero Miedo brilla en WWE SmackDown y se acerca a la última lucha de John Cena

Fátima Bosch: a qué equipo de la Liga MX le va la nueva Miss Universo

Ricardo La Volpe arremete contra Javier Aguirre y afirma que el técnico “no hace variantes” en la Selección Mexicana

Komander brilla junto a Místico en la Arena México y Soberano Jr. se convierte en finalista de la Leyenda Azul 2025

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina