Pepe Aguilar causa sensación tras presumir una gorra de Ángela Aguilar : “Yo quiero una que diga voy a ser tía”

(IG: @pepeaguilar_oficial // @nodal // @angela_aguilar_)

Pepe Aguilar desató controversia en redes sociales tras asistir, por primera vez, a un concierto de la gira Libre Corazón de su hija, Ángela Aguilar.

Y es que el famoso intérprete de regional mexicano no reaccionó en vivo al show, el cual ha sido duramente criticado en redes sociales, también presumió que se acabó toda la merch oficial.

“Saludos desde El Paso. Aquí viniendo a ver a #Amoooooor!!! Gracias por quererla. Gracias por llenarle Tucson ayer y El Paso hoy. PD gracias por agotar el merch”, escribió en Instagram.

(IG: @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar acompañó su publicación con una selfie, en donde aparece luciendo una gorra bordada con la palabra Amor, en referencia a uno de los memes más virales de Ángela Aguilar.

La imagen rápidamente se viralizó y dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el respaldo del cantante hacia su hija, otros lo tomaron con humor y solicitaron la creación de más diseños inspirados en frases populares de la intérprete de ‘Mis amigas las flores’.

“Quiero la mía.”

"Pero ese Amoooooooor da cringe."

“Eso a facturar.”

“Que digan donde las venden...ya que los conciertos son perdida cuando menos darles dinero por las gorras.”

“Faltan las de: voy hacer tía, mi abuela Flor Silvestre, no rompimos ningún corazón.”

“Espero que estés preparado para el karma que le espera a tu Amaaaaaarrrr.”

(Captura de pantalla)

Christian Nodal luce la misma gorra

Horas antes, el intérprete de ‘Adiós amor’ también publicó una selfie en su cuenta de Instagram, donde apareció luciendo la misma gorra.

Al igual que su suegro, se viralizó en redes sociales y dividió opiniones entre los internautas.

Cabe recordar que esa frase popular de Ángela Aguilar tiene su origen en un día muy especial tanto para ella como para Christian Nodal: su boda civil.

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen públicamente por primera vez tras su boda con mensaje en Premios Juventud (Instagram: premiosjuventud)

La cantante grabó un video para Los Premios Juventud 2024, donde felicitó a los organizadores por su aniversario, agradeció la nominación y su triunfo: “Yo gané, nos vemos el siguiente año. Les mando un beso”.

Justo cuando estaba a punto de terminar el video apareció Christian Nodal, la espantó y gritó “amor”.

Pepe Aguilar lanza indirecta para quienes critican a Ángela Aguilar

El cantante realizó una transmisión en vivo en Instagram durante un concierto de su hija y aprovechó para mandar un mensaje a las mujeres que critican a otras mujeres en redes sociales.

El cantante hizo una mención especial para las mujeres mexicanas IG: @pepeaguilar_oficial

“Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó en un video recuperado que publicó en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”.