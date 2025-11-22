Clima del 22 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 22 de noviembre

Se ha desarrollado la primera tormenta invernal de la temporada y en interacción con el frente frío núm. 16 propiciarán un marcado descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en el noroeste de México; con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); fuertes en Sonora (noroeste); lluvias y chubascos en Baja California Sur. A su vez, se prevé caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora. Por otro lado, el frente frío núm. 15 recorrerá gradualmente el noreste de la República Mexicana, continuará asociado con la corriente en chorro subtropical, generando vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región. Canales de baja presión al interior y sureste del país, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Viernes 21 de noviembre:

ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca) y Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital), Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y Sonora. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca. Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.