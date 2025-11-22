Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

Las ex parejas de Christian Nodal se sinceraron tras su primer encuentro en México. Créditos: IG, Cazzu-Belinda

Belinda y Cazzu fueron tendencia la noche del 20 de noviembre tras protagonizar su primer encuentro en Ciudad de México. El motivo de la reunión fue la gala de premios organizada por la revista GQ México, donde ambas artistas fueron galardonadas.

La expectativa en torno a su primer encuentro había crecido desde que se anunció la presencia de ambas figuras en el evento ante muestras previas de admiración y respeto mutuo por sus respectivas trayectorias artísticas.

La reunión de Belinda y Cazzu genera tendencia en redes sociales y despierta especulaciones sobre una posible colaboración musical.

Un esperado encuentro entre las ex parejas de Nodal

En redes sociales comenzó a circular el momento en que Belinda y Cazzu se encontraron antes de recibir sus galardones en la gala.

En un breve video, se observa a ambas artistas intercambiando palabras antes de posar juntas para una fotografía, la cual captó la atención de los usuarios en diversas plataformas digitales.

Posteriormente, la imagen fue compartida por la intérprete de “Cactus” y “Luz sin gravedad”, lo que incrementó las especulaciones sobre la posibilidad de una colaboración musical.

Belinda y Cazzu se conocen por primera vez y prenden fuego en redes sociales. (Instagram: Belinda)

¿Belinda espera unir su voz a Cazzu?

Al concluir el evento, representantes de la prensa se acercaron a la cantante mexicana para preguntarle sobre su interacción con la artista argentina.

En breve intercambio con los medios, expresó su admiración por la intérprete y manifestó su interés en colaborar a futuro: “Ojalá, me encanta ella y la admiro mucho”, declaró para los micrófonos de Telemundo.

Sus declaraciones bastaron para generar una oleada de reacciones entre los seguidores de ambas, quienes compartieron mensajes en redes sociales destacando la admiración y apoyo hacia las artistas.

Algunos de los comentarios de los fans incluían frases como: “Son unas reinas las 2”, “Belinda muy segura, es una mujer bella y no tiene que envidiarle nada a nadie”, “Cazzu y Belinda hermosas las dos” y “Bravo, mis estrellas”.

Belinda expresa su admiración por Cazzu y manifiesta interés en unir su voz a la artista argentina en un futuro proyecto. (Captura de pantalla)

Una de las colaboraciones más esperadas por el público mexicano

Durante su arribo a CDMX, Cazzu reveló que nunca antes había coincidido personalmente con Belinda. Sin embargo, al referirse a la expectativa de un posible acercamiento musical, expresó:

“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos. Solamente colegas, por el momento nada más eso”.

Horas después, cuando concluyó el evento, fue abordada nuevamente con la misma pregunta por parte de los medios. En tono sereno, optó por evitar cualquier polémica y respondió: “Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar esta paz”, poniendo fin a los cuestionamientos.

La cercanía entre ambas ha generado especial atención en el público mexicano, dada la relación previa con Christian Nodal, quien actualmente mantiene un matrimonio con Ángela Aguilar. Situación que ha provocado un notable interés mediático en torno a las conexiones personales de los involucrados.