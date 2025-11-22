Beca Benito Juárez 2025: estas son las personas que no podrán recoger la tarjeta si se registraron en la última convocatoria

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

Con la finalidad de incentivar la permanencia y el egreso de estudiantes en el nivel medio superior, el Gobierno de México puso en marcha la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, orientada a quienes cursan estudios en escuelas públicas bajo modalidad escolarizada o mixta.

La iniciativa se aplica en las 32 entidades federativas y asigna a cada beneficiario un apoyo económico de 1,900 pesos de manera bimestral, cubriendo 10 meses del ciclo escolar y excluyendo los pagos en julio y agosto por tratarse de meses vacacionales. El recurso se entrega directamente al estudiante mediante la tarjeta Bienestar, que puede utilizarse tanto en cajeros automáticos como en ventanillas bancarias.

El propósito esencial consiste en disminuir el abandono escolar y proporcionar el respaldo económico necesario para que los jóvenes logren continuar y concluir sus estudios.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

Estas son las personas que no podrán recoger la tarjeta del Bienestar y que se registraron a la Beca Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los nuevos beneficiarios que se registraron a la Beca Benito Juárez tendrán que tener su CURP certificada, de no ser así, no podrán recoger su tarjeta del Bienestar.

“¡Verifica que tu CURP tenga esta leyenda! Si no la tiene, ve al Registro Civil más cercano. Si no está verificada, ¡no podremos entregarte tu tarjeta!“, indicó la dependencia.

Cabe indicar que la dispersión de tarjetas del Bienestar comenzará el próximo 25 de noviembre para los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez que se registraron en la convocatoria pasada.

La CURP de los beneficiarios tendrá que estar certificada para que puedan recibir su tarjeta del Bienestar (X@BecasBenito)

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar si me registré a la Beca Benito Juárez

La CNBBBJ también compartió los documentos que se necesitarán al momento de recoger las tarjetas del Bienestar en caso de ser menor o mayor de edad.

Si eres menos de edad

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

Por otra parte, la última dispersión de los recursos de la Beca Benito Juárez se realizó durante el mes de octubre, así que tomando en cuenta este calendario, los beneficiarios recibirán su siguiente depósito en diciembre. Cabe indicar que este será el último del 2025.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.