Alessandra Rojo de la Vega felicitó a Fátima Bosch y la ganadora de Miss Universo respondió así

La alcaldesa de la Cuauhtémoc externó congratulaciones para la tabasqueña (Ig: Fátima Bosch)

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 marcó un hito para México, especialmente para el estado de Tabasco, al convertirse en la primera representante de la región en alzarse con la corona.

La joven mexicana se sumó a la lista de compatriotas que han ganado el certamen internacional, tras los reconocimientos de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

La gala final en Tailandia tuvo grandes momentos para la tabasqueña. Fátima Bosch protagonizó la pasarela luciendo un traje de baño blanco y un vestido rojo.

Fátima Bosch emocionó a todo un país tras su triunfo (Archivo)

Otro de los puntos destacados de su desempeño fue la seguridad y serenidad evidenciada en sus respuestas durante la ronda de preguntas, lo que consolidó su perfil ante los jueces. Junto a la mexicana, integraron el grupo de finalistas las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

La consagración de Bosch generó repercusión inmediata: las redes sociales mexicanas se llenaron de mensajes de apoyo y reconocimiento, mientras que cientos de seguidores se congregaron alrededor del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. En su estado natal, el ambiente festivo se extendió hasta un estadio repleto, en el que la comunidad celebró el histórico logro de la tabasqueña.

Fátima Bosch, felicitada por Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega compartió una foto junto a Fátima Bosch en su mensaje de felicitación. Foto: (@AlessandraRdlv/X)

Fátima Bosch ha sido felicitada por toda clase de figuras y celebridades, incluidas personalidades de la política. Tal es el caso de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, quien en en su cuenta de Instagram subió una foto junto a la modelo y escribió: “Que esta nueva etapa sea luz, orgullo y un recordatorio de que cuando una mujer mexicana se propone algo, conquista el universo”.

En respuesta al mensaje de Alessandra, Fátima Bosch compartió la fotografía en su propia cuenta de Instagram.

Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch

Esto piensa la ganadora de Miss Universo de la Presidenta de México (Foto: Jesús Aviles)

Durante la conferencia matutina posterior a la final de Miss Universo 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el reciente triunfo de Fátima Bosch, expresando sus felicitaciones y reconociendo la importancia del logro para el país.

La mandataria, no obstante, planteó sus reservas respecto a la naturaleza del certamen internacional, al señalar: “Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate”.

Sheinbaum subrayó que su admiración hacia la tabasqueña reside en su actitud de defensa frente a las situaciones adversas que enfrentó durante el concurso. Al respecto, afirmó: “A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay injusticias contra ella. Es un ejemplo para todas y todos”.

La Presidenta hizo énfasis en el cambio de paradigmas respecto a la participación femenina, declarando: “Ya quedó atrás eso que decían: ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz”.

La intervención de la jefa de Estado se sumó a las numerosas muestras de apoyo público en México tras la obtención de la corona por parte de Bosch.