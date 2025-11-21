México

Revelan la supuesta acción legal que emprendió Cazzu para conseguir la custodia completa de Inti

La cantante argentina despejó dudas sobre el futuro de su hija y negó que exista un proceso legal por la custodia

Cazzu enfrenta cuestionamientos sobre la
Cazzu enfrenta cuestionamientos sobre la custodia de Inti tras su llegada a México y la reciente separación de Christian Nodal. (RS)

La llegada de Cazzu a México estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con la custodia de Inti, hija que tuvo durante su relación con Christian Nodal.

Tras la separación de la pareja, surgieron diversas expectativas sobre el futuro de la menor. Dentro de este contexto, Javier Ceriani aportó nuevos detalles respecto al proceso legal que podría iniciar la cantante argentina con el objetivo de obtener la custodia total de su hija.

Ceriani explicó que, para mantener a su hija bajo custodia exclusiva, Cazzu primero tendría que solicitar la anulación de la manutención proporcionada por Christian Nodal, la cual, según sus palabras, “le da un poquito, pero le da”.

(IG: @cazzu)
(IG: @cazzu)

De acuerdo con estas declaraciones, la artista habría tomado una decisión significativa en torno al monto destinado por Nodal para el sostenimiento de Inti.

Cazzu habría tomado una importante decisión sobre la manutención de Nodal

Asimismo, el comunicador también afirmó que Cazzu ya inició las gestiones necesarias para conseguir la custodia completa, haciendo énfasis en la confianza de la cantante en la estabilidad de su carrera y sus ingresos recientes.

“Confiando en la solidez de su carrera y de sus ingresos nuevos, rechazar y anular la pobre, triste y mediocre manutención que Christian Nodal le da a Inti, Cazzu ha tomado la decisión de ser quien mantenga a Inti sin Nodal. Habrían tomado la decisión de no aceptar la manutención y hacerse cargo ella misma”, manifestó Ceriani.

Qué dijo Cazzu sobre la custodia de Inti

La ausencia de Inti durante el viaje de Cazzu a México generó interrogantes sobre la dinámica familiar y la posibilidad de una custodia exclusiva. La artista explicó que su decisión de no llevar a su hija responde a la necesidad de preservar la estabilidad de la menor.

No vengo con Inti porque trato de cuando los viajes son muy cortitos, no hacerla toda... O sea, es como moverla, sacarla. Ella tiene sus actividades, va al kinder y todo. Así que esta vez me vine rápido y me voy rápido”, declaró Cazzu.

De este modo, la cantante subrayó que prioriza la rutina y el bienestar de Inti por encima de cualquier otra consideración.

(Foto: @cazzu)
(Foto: @cazzu)

Respecto a los rumores sobre una supuesta patria potestad exclusiva, Cazzu fue enfática al negar que exista algún proceso legal en curso.

“No, esas cosas son muy difíciles. O sea, son cosas que me imagino que deben tener procesos largos. La verdad que no se ha iniciado ningún proceso. Lo que tienen que saber, lo saben”, afirmó.

Además, desmintió la existencia de acuerdos específicos sobre las fechas de convivencia entre Nodal y su hija, y recalcó que “de ese tema no hay nada nuevo”.

