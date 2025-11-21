Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 21 de noviembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 21 de noviembre

El frente frío núm. 15 se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generará ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; así como probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. A su vez, se prevén vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. Un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente en chorro polar y el río atmosférico, generará lluvias y chubascos en Baja California; además de mantener la probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de dicha entidad. Canales de baja presión en el interior y el sureste del país, aunados al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Jueves 20 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (noroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz (región Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Tabasco. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: Chihuahua y Durango. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; con posible formación de torbellinos o tornados: norte de Coahuila. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.