México

Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX tras los tres sismos con epicentro en Naucalpan

Zonas como Polanco de la Ciudad de México fueron perceptibles los movimientos telúricos de este jueves 20 de noviembre

Guardar
El SSN reportó tres sismos
El SSN reportó tres sismos con epicentro cerca de la CDMX. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM.

La tarde de este jueves 20 de noviembre se registraron tres sismos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con epicentro en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los movimientos telúricos ocurrieron la tarde y noche de este jueves 20 de noviembre.

El primero de ellos se reportó a las 16:36 de este sismo de magnitud 2.3 con epicentro en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En tanto, el segundo ocurrió en el mismo epicentro con una magnitud de 1.6 a las 16:45 horas, según el último reporte de esta dependencia federal.

El STC Metro compartió las acciones a realizar durante el Simulacro Nacional 2025. (Crédito: X/ @AdrianRubalcava)

El movimiento fue perceptible en zonas aledañas al municipio de Naucalpan del Estado de México; varias de ellas fueron en la alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

En redes sociales, indicaron que en zonas como Polanco de la Ciudad de México, el movimiento fue perceptible, lo que generó gran alarma entre los usuarios.

Se registró un sismo en
Se registró un sismo en Naucalpan, Estado de México de 2.0 grados. Foto: X/@SNNMexico.

Ante esto, algunas personas se preguntaron cuál fue la razón por la que los altavoces que emiten la alerta sísmica en la Ciudad de México no sonaron al momento de percibir los movimientos telúricos.

Existe una respuesta acerca de por qué no suena la alerta sísmica tras algunos movimientos telúricos, como fueron los tres casos registrados la tarde de este jueves 20 de noviembre.

Esta es la razón por la que no sonó la alerta sísmica en la CDMX

Las alertas sísmicas en la Ciudad de México suenan cuando el movimiento telúrico es igual o mayor a 5.0 de magnitud.

Por lo tanto, si es menor a la magnitud mencionada anteriormente, las alarmas sísmicas no funcionan, ya que la percepción es muy baja.

Por lo tanto, debido a que los tres temblores ocurridos en el municipio de Naucalpan, Estado de México, fueron de magnitudes 2.0, 1.6 y 2.3, las alarmas y altavoces no sonaron.

Estas son las otras razones por las que no pueden sonar las alertas sísmicas en la CDMX

La alerta sísmica en Ciudad de México puede no sonar en ciertas ocasiones debido a varios factores técnicos y operativos. Entre las razones principales se encuentran las siguientes:

  • Epicentro cercano a la CDMX: Cuando el epicentro del sismo se localiza muy cerca de la ciudad, el tiempo de anticipación puede ser insuficiente para emitir la alerta antes de que las ondas sísmicas lleguen. En estos casos, la alerta puede no sonar o hacerlo ya cuando el movimiento se percibe.
  • Limitaciones técnicas o fallas: Problemas en el sistema de sensores, en la transmisión de datos o en los altavoces pueden provocar que la señal no se emita adecuadamente en algunas zonas.
  • Actualizaciones y mantenimiento: Durante procesos de mantenimiento o actualización del sistema, es posible que algunas bocinas queden temporalmente fuera de servicio.
  • Sismos no detectados por la red: Si un temblor ocurre en una región donde no hay suficientes sensores, o si tiene características inusuales, el sistema podría no reconocerlo de inmediato.
Varias son las razones por
Varias son las razones por las que no pueden funcionar las alarmas sísmicas en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro

Temas Relacionados

SismoTemblorCDMXNaucalpanEstado de MéxicoEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: cómo certificar la CURP para usar en el registro de diciembre

No olvides tener tus documentos en orden

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Vocalista de Iron Maiden estará en México para la CCXP 2026

El británico Bruce Dickinson participará en charlas y entrevistas exclusivas, fusionando su experiencia en música, literatura y cine

Vocalista de Iron Maiden estará

Los Tuzos del Pachuca ganan y eliminan a los Pumas en la ronda del Play-In, 3 goles por 0

El cuadro Hidalguense se impuso con golazos y algunos con errores de Keylor Navas, ahora esperan al perdedor de Xolos vs Juárez

Los Tuzos del Pachuca ganan

Receta de waffles de canela bajos en calorías para un desayuno saludable y acogedor

Esta opción es una excelente alternativa los waffles tradicionales que suelen ser elevados en azúcar

Receta de waffles de canela

Junior H vuelve a retrasar concierto por más de dos horas, pero asegura que nunca le ha fallado a su gente

El intérprete de corridos tumbados habría salido al escenario minutos después de la media noche

Junior H vuelve a retrasar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército y Guardia Nacional aseguran

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

ENTRETENIMIENTO

Junior H vuelve a retrasar

Junior H vuelve a retrasar concierto por más de dos horas, pero asegura que nunca le ha fallado a su gente

Así fue la emotiva visita de Carín León al barrio donde creció en Hermosillo, Sonora

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 12 preferidas

Cazzu revela si existirá colaboración con Belinda tras su primer encuentro en México

“Cuando no era cantante”: el éxito de El Bogueto que arrasa en Spotify México esta semana

DEPORTES

Pumas habría decidido no renovar

Pumas habría decidido no renovar a JJ Macías

Qué dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, del regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo

Pitbull Cruz responde a una posible pelea contra Jake Paul: “La diferencia de peso es un factor”

La clave que podría definir una posible llegada de Agustín Palavecino a Cruz Azul

James Rodríguez buscaría quedarse en la Liga MX tras salir de León: ¿Qué equipo está interesado en ficharlo?