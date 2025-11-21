México

Nodal presume su amor por Ángela Aguilar tras encuentro entre Belinda y Cazzu

Las exnovias del sonorense coincidieron en un evento en el que fueron reconocidas como “Figuras del Año”

Belinda, Cazzu, Christian Noda, Ángela
Belinda, Cazzu, Christian Noda, Ángela Aguilar prendieron fuego a las redes. (Instagram: Belinda / AFP)

La polémica que rodea a Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda vivió un nuevo episodio viral este jueves tras la gala de GQ México, donde las dos ex parejas del cantante se conocieron en persona por primera vez y posaron juntas, desatando una ola de reacciones.

Como respuesta, Christian Nodal recurrió a sus redes sociales para presumir con firmeza su amor por su esposa Ángela Aguilar, a quien acompañó en su “Libre Corazón Tour 2025″ en Tucson.

Captura de pantalla

Nodal presume a Ángela Aguilar en Instagram

Pocas horas después de que las fotografías del encuentro entre Belinda y Cazzu circularan en todo internet, Christian Nodal utilizó sus historias de Instagram para dejar claro el lugar prioritario que ocupa Ángela Aguilar en su vida.

El cantante compartió un video grabado detrás del escenario durante el show de Aguilar en The Linda Ronstadt Music Hall, donde se aprecia a la intérprete bajo los reflectores. La historia la acompañó de emojis de rosas y ojos de corazón, así como la etiqueta directa a su esposa.

Nodal presume su amor por Ángela Aguilar. (Instagram)

No fue su única demostración pública de afecto. En otra historia, Nodal apareció usando una gorra con la palabra “amooor”, una expresión por la que Ángela ha recibido burlas en redes.

“Un gran show conlleva un gran merch”, escribió en tono de broma. Sus declaraciones también llegan después de que el músico fuera cuestionado por mostrarse frío con su esposa, sobre todo en la gala de los Premios Latin Grammy 2025, en donde omitió agradecerle a Ángela durante su discurso tras ganar un premio.

(Captura de pantalla)

Ángela Aguilar también tomó protagonismo en redes. La cantante subió un video donde presumió un recinto lleno, gesto que fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta a las críticas y burlas que había enfrentado semanas antes, cuando se vio que no lograba convocar grandes públicos en sus conciertos.

Ángela Aguilar presume un show lleno en Tucson tras críticas. (Instagram)

Belinda y Cazzu prende las redes

Mientras Nodal presumía su amor en Instagram, del otro lado del espectáculo, el encuentro y la selfie de Belinda y Cazzu en la gala de GQ México capturaban toda la atención digital.

Ambas figuras, premiadas como “personalidades del año” por la revista, convivieron y compartieron fotos que rápidamente se volvieron tendencia.

Belinda las publicó en su propia cuenta y la reacción fue inmediata: los fans bautizaron el momento como “La pesadilla de Nodal”, en referencia al pasado sentimental que comparten ambas artistas con el cantante.

En las fotografías ambas se veían un poco tímidas, pero alegres de haberse conocido. Asimismo, se les veía intercambiando algunas palabras, aunque hasta el momento se desconoce de qué hablaron. En sus discursos, las dos hablaron del empoderamiento femenino.

Las fotografías compartidas por Belinda también causaron sensación, pues estuvieron musicalizadas con canciones como “La mala”, “+Perra + bitch”, entre otras.

