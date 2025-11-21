México

El dólar revierte sus números rojos frente al peso y cierra la semana con ganancias

La divisa estadounidense se fortaleció en el mercado global y se recuperó de una mal inicio de semana frente a la moneda mexicana

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,48 pesos mexicanos en promedio este viernes 21 de noviembre, lo cual implicó su valor más alto de la semana con un cambio del 0,53% comparado con el dato de la sesión previa, cuando se situó en 18,38 pesos reporta Dow Jones.

“El peso fue afectado por el comportamiento del dólar y la incertidumbre de los inversores sobre la próxima decisión de política monetaria de la FED”, se lee en el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex de este viernes.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 1% aunque, por el contrario, desde hace un año acumula aún un descenso del 9,24%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas anteriores, sumó dos fechas sucesivas en verde. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (9,73%), así que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal en este momento.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

(REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
(REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

