Mercado de monedas de oro y plata del 21 de noviembre: lo que necesita saber

El valor de las monedas de oro y plata hoy

Las monedas de oro y plata son una buena opción para aquellos que buscan realizar una inversión con menor riesgo, para iniciar una valiosa colección o simplemente para entregar un obsequio.

Cualquiera que sea el motivo para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su precio no es estable, cambia día a día, tanto puede subir como bajar.

El costo de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los costos de las piezas este viernes 21 de noviembre.

Centenarios y onzas

Distintos bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.



Centenario de oro

Compra

80.700 pesos en Citibanamex

82.528 pesos en Banorte

Venta

93.700 pesos en Citibanamex

97.940 pesos en Banorte

97.547 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

946 pesos en Banco Azteca

753.4 pesos en Banorte

Venta

1.046 pesos en Banco Azteca

1258.65 pesos en Banorte

1096 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 16.506 pesos en compra y 19.588 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 33.011 pesos la compra y 39.176 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata



Si quieres comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

