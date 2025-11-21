México

Mercado de monedas de oro y plata del 21 de noviembre: lo que necesita saber

Varios bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un valor diferente por compra y venta de monedas

Guardar
El valor de las monedas
El valor de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena opción para aquellos que buscan realizar una inversión con menor riesgo, para iniciar una valiosa colección o simplemente para entregar un obsequio.

Cualquiera que sea el motivo para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su precio no es estable, cambia día a día, tanto puede subir como bajar.

El costo de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los costos de las piezas este viernes 21 de noviembre.

Centenarios y onzas

Distintos bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

El oro y la plata
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Centenario de oro

Compra

80.700 pesos en Citibanamex

82.528 pesos en Banorte

Venta

93.700 pesos en Citibanamex

97.940 pesos en Banorte

97.547 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

946 pesos en Banco Azteca

753.4 pesos en Banorte

Venta

1.046 pesos en Banco Azteca

1258.65 pesos en Banorte

1096 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 16.506 pesos en compra y 19.588 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 33.011 pesos la compra y 39.176 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si quieres comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Monedas mexicanasCentenarioOnza de Platamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

América presenta su nuevo jersey inspirado en el ‘Estadio Azteca’

El conjunto de Coapa presentó su tercer jersey para la temporada 2025-2026, una equipación inspirada en el recinto que ha marcado la historia del club

América presenta su nuevo jersey

Capturan a regidor del PVEM por presunto linchamiento de una persona en Actopan, Hidalgo

El político perteneciente al Partido Verde habría herido a cuatro personas al tratar de que se desalojara un inmueble en la colonia Aviación el pasado 13 de octubre

Capturan a regidor del PVEM

Primera tormenta invernal dejará nevadas y fuertes lluvias en Baja California, Baja California Sur y Sonora

El frente frío 15 mantiene vientos y chubascos en el noreste

Primera tormenta invernal dejará nevadas

Naima Acosta: la otra mexicana que competía en Miss Universo 2025 para otro país y habla un perfecto español

Con raíces aztecas, la joven conquistó a los latinos al hablar español perfecto y recordar su vida en Quintana Roo

Naima Acosta: la otra mexicana

Miss Universo 2025: guía completa para entender el conflicto entre la ganadora Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Acusaciones, disculpas y mensajes virales marcaron el camino de la mexicana tras su confrontación con el directivo, un episodio que catapultó la conversación internacional sobre el trato en concursos de belleza

Miss Universo 2025: guía completa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a regidor del PVEM

Capturan a regidor del PVEM por presunto linchamiento de una persona en Actopan, Hidalgo

Hackers internacionales filtran 10 GB de datos sensibles obtenidos tras ciberataque a fiscalía de Guanajuato

Mafioso de la Cosa Nostra pide que le dejen convivir con El Chapo en ADX Florence por salud mental

FGR sentencia a tres sujetos por tráfico de 16 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras en Chiapas

Plan Michoacán, estos fueron los resultados del 10 al 19 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha responde a Omar

Raúl Rocha responde a Omar Harfouch tras llamar ‘falsa ganadora’ a la Miss Universo Fátima Bosch

Naima Acosta: la otra mexicana que competía en Miss Universo 2025 para otro país y habla un perfecto español

Miss Universo 2025: guía completa para entender el conflicto entre la ganadora Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Quién es Bernardo Bosch Fernández, el atractivo hermano mayor de Fátima Bosch que conquista en Miss universo 2025

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo 2025 y su relación con la 4T

DEPORTES

América presenta su nuevo jersey

América presenta su nuevo jersey inspirado en el ‘Estadio Azteca’

Así fue la relación amorosa entre Kevin Álvarez, futbolista del América, y Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025

Eliminación de Pumas: Efraín Juárez explica por qué no considera fracaso el torneo

Ángel Villacampa, DT América Femenil, manda mensaje a su afición tras el 3-3 ante Tigres: “No hay que dejar de creer”

Director Técnico de Tigres Femenil revela cuál fue el secreto para empatar al América