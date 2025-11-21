Licencia de conducir Edomex 2025: documentos que debo llevar a las unidades móviles para tramitar el permiso rápido

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Esta semana, nuevamente la Semov del Estado de México implementó distintas unidades móviles para que los mexiquenses puedan ir a tramitar su licencia de conducir de manera más rápida y ágil. Cabe señalar que el permiso es uno de los requisitos indispensables para que los conductores puedan manejar de manera legal.

Estas acciones forman parte de una política pública orientada a hacer más eficiente la gestión de servicios vehiculares y a incrementar el número de ciudadanos que cumplen con las disposiciones legales en materia de tránsito.

Unidades móviles que brindarán atención en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles estarán disponibles para la población de las 9:00 a las 17:00 (hora del centro de México). Las sedes incluyen la explanada de la Escuela para el Deporte en Tecámac (Calle Bosques de las Caobas s/n, Colonia Los Héroes Tecámac Sección Bosques, C.P. 55754), donde permanecerán del 18 al 21 de noviembre, así como la calle José María Morelos s/n, Colonia Centro, C.P. 50900 de Almoloya de Juárez, que ofrecerá servicios del 18 al 22 de noviembre.

En Cuautitlán Izcalli se atenderá en dos puntos: Avenida Primero de Mayo 100, Colonia Centro Urbano, C.P. 54740 (frente al Palacio Municipal) y Hacienda de Sierra Vieja 2, Colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de Outlets Punta Norte), ambos del 18 al 22 de noviembre.

La Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Rey Neza, C.P. 57809 de Ciudad Nezahualcóyotl (estacionamiento Estadio Neza 86) brindará atención del 18 al 22 de noviembre. Del mismo modo, la unidad móvil se ubicará en Plaza Juárez número 1, Colonia Centro, C.P. 52000 de Lerma de Villada (frente al Palacio Municipal), durante ese mismo periodo.

Por un solo día, el 19 de noviembre, la atención será en la calle Ricardo Flores Magón, Manzana 005, C.P. 50800, Jiquipilco (frente al Palacio Municipal). En Ecatepec de Morelos los días 20 y 21 de noviembre, el punto de servicio se encontrará en la carretera México-Texcoco s/n, Colonia Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55060 (dentro de la Central de Abasto Ecatepec).

Donato Guerra contará con la unidad únicamente el 18 de noviembre, en la calle Nicolás Bravo, Manzana 001, Colonia Centro, C.P. 51030 (frente al Palacio Municipal). Tlalmanalco ofrecerá atención los días 18 y 19 de noviembre en la avenida Fray Martín de Valencia s/n, Colonia Centro, C.P. 56700 (frente al Palacio Municipal).

Documentos que se deben llevar a las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Los documentos que se solicitarán en las unidades móviles al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Costos de las licencias de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México informó los costos para tramitar la licencia de conducir.

Automovilista “A”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1,712 pesos.

Motociclista “C”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1, 712 pesos.

Chofer de Servicio Particular “E”

1 año - $942 pesos | 2 años - $1, 256 pesos | 3 años - $1, 675 pesos | 4 años - $2, 232 pesos.

Permiso Provisional “B”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos

Permiso Provisional “A”

1 año - $3,420 pesos.

Duplicado

1 año - $ 486 pesos.

Constancia

1 año - $ 109 pesos.

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.