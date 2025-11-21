México

Leonardo DiCaprio aprendió la ‘mentada de madre’ por sus jardineros mexicanos y así lo incorporó en su nueva película

De los barrios al cine, el silbido típico mexicano ya es parte del repertorio del actor y es la escena más viral de la cinta ‘Una batalla tras otra’

Leonardo DiCaprio aprendió a chiflar
Leonardo DiCaprio aprendió a chiflar la 'mentada' por jardineros mexicanos y así lo incorporó en su nueva película.

Una batalla tras otra llegó a los cines mexicanos el pasado 25 de septiembre con Leonardo DiCaprio al frente y con el genio cinematográfico de Paul Thomas Anderson tras la cámara. Si bien, la cinta no fue un éxito de taquilla en territorio mexicano, con su llegada al formato digital una escena particular del actor de Titanic se popularizó en redes sociales y reveló en consecuencia una curiosa anécdota.

La película dirigida por el cineasta responsable de clásicos como Petróleo Sangriento, Magnolia o El hilo fantasma, cuenta la historia de Bob Ferguson (DiCaprio), un ex revolucionario que debe enfrentar su pasado contestatario y rebelde, cuando su hija (Chase Infiniti) desaparece a manos de un antiguo militar supremacista blanco (Sean Penn) que le seguía los pasos y que ha vuelto para cobrar venganza.

Durante el clímax de la película, el personaje de Leonardo DiCaprio está en plena persecución de su hija y su villano captor, sin embargo, les pierde la pista. Al detenerse en una pequeña tienda de conveniencia, en una carretera desolada, pide indicaciones a dos ancianos mexicanos en un español precario: “¿Para donde una troca negra? Una más pequeño señorita... malo hombre, malo malo hombre".

Esta imagen, publicada por Warner
Esta imagen, publicada por Warner Bros. Pictures, muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "One Battle After Another".

Por fortuna el par de veteranos sabe indicarle el camino y DiCaprio silba en agradecimiento con un tono y forma particulares que, sin duda, recuerdan al espectador mexicano su paso por los barrios más coloridos de México. El momento ha dejado huella por retratar una forma de comunicación tan coloquial, como cotidiana para los mexicanos.

La escena ha dado la vuelta en las redes sociales durante las últimas semanas, por lo que a la luz de una nueva conferencia de prensa de la película, los periodistas norteamericanos no pudieron evitar preguntarle al actor por aquel momento en específico de la película.

En respuesta, Leonardo DiCaprio reveló que aprendió a silbar de aquella manera gracias a sus jardineros mexicanos.

“Bueno, crecí en Los Ángeles, en una comunidad hispana, tuve muchos amigos mexicanos y para serte sincero durante la pandemia trabajé con mis jardineros, plantamos cactus en mi ladera. Y así era como nos comunicábamos y eso fue lo que hice durante un año”, dijo el actor.

Leonardo Dicaprio ovaciona a los
Leonardo Dicaprio ovaciona a los mexicanos durante su visita a CDMX para presentar 'Una batalla tras otra'.

Al ejemplificar la forma en que hablaba con sus jardineros, DiCaprio silbó de nueva cuenta con el tono identificado en México como “una mentada”, por lo que desató las risas de todos los presentes en dicho auditorio, así como los comentarios en redes sociales.

“Algo tan común y normal que compartimos diariamente que cuando lo aprende un extranjero y lo exponen de esta manera, nos damos cuenta del impacto que causamos como cultura”, comentó un usuario en redes.

Sin embargo, fueron más los comentarios que celebraron y reconocieron a DiCaprio como un “nuevo mexicano”: “Invitado a la carnita asada”, “DiCaprio hermano, ya eres mexicano”, “Tenga su medalla de buen mexa”.

Por otro lado, otros reconocieron que aquel silbido se usa como una grosería máxima, o como una signo de confianza inquebrantable entre amigos. Esto no evitó que muchos explotaran en risa ya que, gracias a la historia relatada por el actor, aseguran que sus jardineros “se lo agarraron de bajada”.

El actor reveló de dónde proviene uno de los momentos más virales de 'Una batalla tras otra'

“Sólo los mexicanos sabemos qué significa ese sonido”, “Sus jardineros viendo esto: ‘ese día me mamé’”, “DiCaprio recordándoles sus mamacitas a todos”, “Esos bastardos me mintieron pensó DiCaprio”, “Se convirtió en una mentada internacional”.

En cambio, los fanáticos del cine ya consideran que su desempeño para comunicarse al estilo mexicano ya es merecedor de un premio Oscar, y que la escena en cuestión es sin duda “cine absoluto”.

Una batalla tras otra se encuentra todavía en pocos cines de la república mexicana, sin embargo, la forma más sencilla de verla por ahora es a través de la renta o compra digital en distintas tiendas de contenido streaming.

