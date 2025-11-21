Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

El líder sindical es acusadpo de cometer un homicidio contra un hombre en 2018 (@FGEQuintanaRoo)

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) dio a conocer la detención del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Isidro “N”, por su probable participación en un homicidio cometido en el m unicipio de Benito Juaréz, el pasado 17 de julio de 2018.

El arresto se produjo cuando el dirigente sindical se disponía a ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal en Cancún.

El caso que motivó la detención de Santamaría se remonta al 17 de julio de 2018, fecha en la que ocurrió un asalto a las oficinas de la CTM en Cancún. De acuerdo con las investigaciones, la víctima del homicidio era un hombre a quien el propio Santamaría había acusado previamente de robar dinero, alhajas y relojes de alta gama de las instalaciones sindicales. La orden de aprehensión por homicidio calificado fue emitida por un Juez de Control en julio del 2023.

¿Cómo fue la captura de Isidro Santamaría?

José Isidro Santamaría Casanova, líder de la CTM en Quintana Roo, fue detenido por diferentes delitos entre ellos narcotráfico y trata de personas (Foto: Especial)

La captura del dirigente sindical se realizó en el contexto de una audiencia judicial relacionada con otro proceso federal que enfrenta desde 2019, en el que se le acusa del delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena. Por este caso, Santamaría permaneció más de tres años privado de la libertad hasta que logró la modificación de su medida cautelar, permitiéndole continuar el proceso en libertad.

“Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio, cumplimentaron una orden de aprehensión vigente, en contra de José Isidro “N”, cuando estaba por ingresar a una audiencia a la sede del Poder Judicial Federal para la revocación de medidas cautelares, las cuales había incumplido, dentro de un proceso Penal Federal, por trata de personas", se lee en el comunicado compartido por la FGE.

Tras la reciente detención, Santamaría fue puesto a disposición del Juez de Control, quien deberá definir su situación jurídica en el plazo legal correspondiente. La CTM calificó la aprehensión como una presunta violación a los derechos humanos del dirigente, quien, según el propio sindicato, lleva más de una semana denunciando que la FGE le ha fabricado el delito que se le imputa.

Esto dice la defensa legal del líder de la CTM

La defensa legal de Santamaría ha sostenido que la acusación por homicidio se basa en el testimonio de una empleada que afirma haber escuchado al dirigente dar instrucciones para cometer el crimen. No obstante, el propio Santamaría aseguró que la mujer le confesó que su declaración fue inducida, que fue coaccionada y que posteriormente se retractó.

Según el líder sindical, la nueva declaración de la testigo ha intentado ser presentada ante las autoridades, pero la FGE ha evitado comparecer a las audiencias, lo que ha obligado a reprogramarlas.

El dirigente también denunció que, desde la emisión de la orden de aprehensión, se le negó el acceso a la carpeta de investigación, lo que vulneró su derecho a conocer los detalles del caso y obstaculizó su defensa. Esta situación lo llevó a interponer un amparo para solicitar acceso al expediente y frenar su captura. El juzgado le concedió una suspensión que impedía su arresto y obligaba a la FGE a entregar la carpeta, pero la institución no solo se negó, sino que intentó ejecutar la orden de aprehensión mediante un operativo con agentes armados en las inmediaciones de las oficinas de la CTM.

El sindicato informó que Santamaría fue citado a medianoche para presentarse en los juzgados, ya que se intentaba modificar por segunda vez su medida cautelar. Fue en ese contexto que, al llegar a la sede judicial, se concretó su detención.

La defensa de Santamaría sostiene que la acusación carece de sustento y que el proceso ha estado marcado por irregularidades, mientras que la FGE mantiene la imputación por homicidio calificado, en un caso que sigue sumando tensiones entre las partes involucradas.