El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió sesiones este 20 de noviembre con baja de 0,66%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza la sesión bursátil del jueves 20 de noviembre con caídas del 0,66%, hasta los 61.672,19 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas previas, el selectivo cambia el sentido del resultado previo, cuando marcó un ascenso del 0,55%, siendo incapaz de consolidar una tendencia clara.

En la última semana, el índice mexicano anota una bajada 1,05%; pero desde hace un año aún acumula una subida del 13,57%. El índice BMV se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (64.321,27 puntos) y un 25,97% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

