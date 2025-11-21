México

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,38% al cierre de este 21 de noviembre

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada positiva para el índice mexicano, que terminó la sesión de mercado del viernes 21 de noviembre con leves subidas del 0,38%, hasta los 61.905,10 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 62.358,89 puntos y la cifra mínima de 61.454,54 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,45%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano marca un descenso 0,68%; pero desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 15,2%. El índice BMV se sitúa un 3,76% por debajo de su máximo del presente año (64.321,27 puntos) y un 26,45% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, del que forman parte 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que comprende 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, hay que mencionar el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más destacadas de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, es visto como el preponderante de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más sobresalientes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas son propiedad del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Asimismo, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Por primera vez, Canelo Álvarez

Lanzan guía educativa contra la narcocultura en Michoacán

El libro fue presentado en el municipio de Morelia

Lanzan guía educativa contra la

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

De acuerdo a la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2018 en el municipio de Benito Juárez

Fiscalía de Quintana Roo detinene

Conato de incendio en Plaza Miramontes: desalojan a 500 personas del inmueble en Coyoacán

Un siniestro en un restaurante del centro comercial en Coyoacán obligó a desalojar a empleados y visitantes

Conato de incendio en Plaza

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 21 de noviembre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo detinene

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

Fosas y crisis forense en Jalisco: 456 bolsas con restos humanos a metros del Estadio Akron ante el Mundial 2026

Regidor de Chalco, Christian Jesús N fue detenido por la Fiscalía del Edomex

Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo tras operativo en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

El mensaje por el que aseguran que la mamá de Fátima Bosch predijo su triunfo en Miss Universo 2025

Fátima Bosch lanza mensaje contra sus haters tras ganar Miss Universo 2025: “Ni la envidia lo para”

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Exatlón México: quién gana La Salvación hoy 21 de noviembre

DEPORTES

Por primera vez, Canelo Álvarez

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

“La vergüenza ha sido él”: Álvaro Morales responde al supuesto audio filtrado de Davino

México Femenil presenta su convocatoria para arrancar las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2027

Komander, estrella mexicana de AEW cumplirá su sueño de luchar junto a Místico: “Es mi ídolo y quiero ganarme su admiración”

Foto entre Annie Karich e Isaías Violante desata rumores de nuevo romance en América