¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 21 de noviembre

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de hoy a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.
La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.
Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Calidad del aire en CDMX
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Mala", lo que significa un riesgo "Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.
Esto debe ser considerado por cada una de las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.
En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 4 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.
Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
Tlalpan (AJM): Mala
Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento
Azcapotzalco (CAM): Mala
Coyoacán (CCA): Mala
Cuajimalpa (CUA): Mala
Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
Cuauhtémoc (HGM): Mala
Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
Venustiano Carranza (MER): Aceptable
Miguel Hidalgo (MGH): Mala
Álvaro Obregón (PED): Mala
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Mala
Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento
Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (UIZ): Aceptable
Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Mala
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
Ecatepec (SAG): Aceptable
Tlalnepantla (TLA): Aceptable
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Aceptable
Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento
Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.