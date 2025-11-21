Cazzu revela si existirá colaboración con Belinda tras su primer encuentro en México

Siguen las expectativas ante el encuentro de Cazzu y Belinda. (@belipop / YouTube Cazzu)

En medio de expectativas, Cazzu llegó a México la mañana de este jueves y generó una ola de cuestionamientos sobre el reconocimiento que recibirá y la posibilidad de un encuentro con Belinda, quien también es expareja de Christian Nodal.

Desde hace semanas, la presencia de ambas en el mismo evento ha avivado el interés de los seguidores, quienes no dejan de solicitar una colaboración entre la cantante argentina y la intérprete de “Cactus”.

Cazzu se sincera sobre colaboración con Belinda. (Infobae México/ Jesús Aviles)

¿Cazzu viajó sola a CDMX?

En declaraciones a los medios mexicanos, la intérprete de “Con otra” compartió que esta noche representa un momento especial en su carrera, ya que será galardonada junto a otras figuras como Diego Luna, Maluma, Robinson Cano, Alberto Guerra y la propia Belinda.

Asimismo, explicó que, debido a la brevedad de su visita, decidió viajar sola, sin la compañía de su madre ni de su hija Inti, pues eligió no interferir en las actividades cotidianas de la pequeña.

“No vengo con Inti porque trato de cuando los viajes son muy cortitos, no hacerla toda. O sea, es como moverla, sacarla. Ella tiene sus actividades, va al kinder y todo. Así que esta vez me vine rápido y me voy rápido”, explicó.

Cazzu prefirió viajar sola a CDMX. (IG: @cazzu)

Sería la primera vez que las ex parejas de Nodal se encuentran

Ante la expectativa por el posible encuentro entre Cazzu y Belinda, los reporteros cuestionaron su sentir, ya que ambas serán reconocidas en la misma ceremonia, lo que incrementa las probabilidades de que coincidan.

“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos”, expresó la argentina.

Debido a que su afirmación fue resaltada por la prensa, pues los fanáticos han manifestado su deseo de verlas colaborar juntas, Cazzu aseguró que aún no hay pláticas para una colaboración.

“Solamente colegas, por el momento nada más eso”, dijo para cerrar el tema.

Sin embargo, el reconocimiento público de ambas sigue alimentando las expectativas de los fans, quienes se mantienen firmes en la idea de una colaboración.

Belinda y Cazzu se encontrarán por primera vez. (Infobae México)

La admiración de Belinda por Cazzu pese a ser ex parejas de Nodal

La admiración mutua entre las dos cantantes ha quedado patente en sus declaraciones recientes. Semanas antes de su esperado encuentro, la actriz y cantante expresó: “Me encanta que haya vendido sus Auditorios Nacionales y qué padre, me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”.

Por su parte, Cazzu no escatimó elogios al referirse a la española-mexicana: “Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”, respondió.

Cabe mencionar que pese a los dimes y diretes que rodean a las cantantes a raíz del romance que sostuvieron con el sonorense, ambas han manifestado el respeto que sienten la una por la otra.