México

Cazzu revela si existirá colaboración con Belinda tras su primer encuentro en México

La ex pareja de Christian Nodal reconoció el talento de la intérprete de “Cactus” antes de encontrarse en importante evento

Guardar
Siguen las expectativas ante el
Siguen las expectativas ante el encuentro de Cazzu y Belinda. (@belipop / YouTube Cazzu)

En medio de expectativas, Cazzu llegó a México la mañana de este jueves y generó una ola de cuestionamientos sobre el reconocimiento que recibirá y la posibilidad de un encuentro con Belinda, quien también es expareja de Christian Nodal.

Desde hace semanas, la presencia de ambas en el mismo evento ha avivado el interés de los seguidores, quienes no dejan de solicitar una colaboración entre la cantante argentina y la intérprete de “Cactus”.

Cazzu se sincera sobre colaboración
Cazzu se sincera sobre colaboración con Belinda. (Infobae México/ Jesús Aviles)

¿Cazzu viajó sola a CDMX?

En declaraciones a los medios mexicanos, la intérprete de “Con otra” compartió que esta noche representa un momento especial en su carrera, ya que será galardonada junto a otras figuras como Diego Luna, Maluma, Robinson Cano, Alberto Guerra y la propia Belinda.

Asimismo, explicó que, debido a la brevedad de su visita, decidió viajar sola, sin la compañía de su madre ni de su hija Inti, pues eligió no interferir en las actividades cotidianas de la pequeña.

“No vengo con Inti porque trato de cuando los viajes son muy cortitos, no hacerla toda. O sea, es como moverla, sacarla. Ella tiene sus actividades, va al kinder y todo. Así que esta vez me vine rápido y me voy rápido”, explicó.

Cazzu prefirió viajar sola a
Cazzu prefirió viajar sola a CDMX. (IG: @cazzu)

Sería la primera vez que las ex parejas de Nodal se encuentran

Ante la expectativa por el posible encuentro entre Cazzu y Belinda, los reporteros cuestionaron su sentir, ya que ambas serán reconocidas en la misma ceremonia, lo que incrementa las probabilidades de que coincidan.

“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos”, expresó la argentina.

Debido a que su afirmación fue resaltada por la prensa, pues los fanáticos han manifestado su deseo de verlas colaborar juntas, Cazzu aseguró que aún no hay pláticas para una colaboración.

“Solamente colegas, por el momento nada más eso”, dijo para cerrar el tema.

Sin embargo, el reconocimiento público de ambas sigue alimentando las expectativas de los fans, quienes se mantienen firmes en la idea de una colaboración.

Belinda y Cazzu se encontrarán
Belinda y Cazzu se encontrarán por primera vez. (Infobae México)

La admiración de Belinda por Cazzu pese a ser ex parejas de Nodal

La admiración mutua entre las dos cantantes ha quedado patente en sus declaraciones recientes. Semanas antes de su esperado encuentro, la actriz y cantante expresó: “Me encanta que haya vendido sus Auditorios Nacionales y qué padre, me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”.

Por su parte, Cazzu no escatimó elogios al referirse a la española-mexicana: “Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”, respondió.

Cabe mencionar que pese a los dimes y diretes que rodean a las cantantes a raíz del romance que sostuvieron con el sonorense, ambas han manifestado el respeto que sienten la una por la otra.

Temas Relacionados

CazzuBelindaNodalChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Familiares de mexicanos fallecidos en Chile esperan repatriación de sus cuerpos

El ejército de Chile rescató los cuerpos de dos ciudadanos mexicanos en el Parque Nacional Torres del Paine

Familiares de mexicanos fallecidos en

Monreal llega a Palacio Nacional y respalda plan de Sheinbaum para celebrar los 7 años de la 4T

La Cuarta Transformación comenzó el 1 de julio de 2018, con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador

Monreal llega a Palacio Nacional

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 30 preferidas

Sigue minuto a minuto la participación de la modelo mexicana en el certamen de belleza

Miss Universo 2025: Fátima Bosch

“El ducto no fue afectado”: Pemex descartó toma clandestina en la colonia Observatorio

A pesar de los reportes de una presunta toma, la institución confirmó que no hay tal conexión del ducto al domicilio

“El ducto no fue afectado”:

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: detienen servicio en la Línea 2 para rescatar a una persona

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano localiza más de

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025: Fátima Bosch

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 30 preferidas

“Cuando no era cantante”: el éxito de El Bogueto que arrasa en Spotify México esta semana

Tras ser vinculado por violencia familiar, Cruz Martínez contrademanda a Alicia Villarreal por difamación

Cuánto cuesta el boleto más barato para la nueva fecha de Megadeth en la Arena CDMX

Los mejores memes en apoyo a Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025

DEPORTES

James Rodríguez buscaría quedarse en

James Rodríguez buscaría quedarse en la Liga MX tras salir de León: ¿Qué equipo está interesado en ficharlo?

El ‘Cubo’ Torres brilla en la liga de Costa Rica y sueña con volver a México

Pachuca vs Pumas EN VIVO minuto a minuto: al medio tiempo, los Tuzos lo ganan con 2 golazos

Gobernadora de Morelos celebra el regreso del Atlante a Primera División

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista mexicano que juega en la MLS y que es buscado por América y Monterrey?