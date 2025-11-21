México

Acusan a Belinda de tratar a la prensa diferente a Cazzu: “No nos volteó ni a ver”

El encuentro de las dos ex parejas de Christian Nodal se volvió viral

Belinda y Cazzu son reconocidas
Belinda y Cazzu son reconocidas por una revista como 'personalidades del año' y fans se burlan de Angela Aguilar (Infobae México/ Jesús Aviles)

La reciente gala organizada por GQ México en la Ciudad de México se transformó en el epicentro de la conversación digital tras la aparición conjunta de Belinda y Cazzu, dos figuras centrales de la música latina.

La imagen de ambas artistas posando juntas durante la ceremonia, celebrada en un espacio privado de Paseo de la Reforma, generó una oleada de reacciones en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

Las exes de Nodal se vuelven virales

El encuentro entre Belinda y Cazzu no solo captó la atención por el peso de sus trayectorias musicales, sino también por el trasfondo personal que comparten: ambas mantuvieron relaciones sentimentales con Christian Nodal, uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano.

Esta coincidencia, sumada al contexto de la gala, desató una avalancha de comentarios y especulaciones en plataformas digitales, donde la fotografía de las dos intérpretes juntas fue rápidamente viralizada.

La actitud de Belinda y Cazzu con la prensa

Respecto a la actitud de ambas famosos con la prensa que asistió al evento de la revista, el reportero Frank Favela contó en entrevista con Mich Ruvalcaba que hubo una organización muy deficiente por parte de los responsables del evento y también los RP de los artistas.

Según el periodista, Belinda tuvo un contacto cero con los reporteros que llevaban horas esperando. Lo mismo habría ocurrido con Maluma y otros famosos que fueron llevados al evento por una RP en común.

“Para nada nos volteó a ver, no le importó, ella solamente fotografía. Belinda se notaba engentada”, reveló Favela.

Al parecer, la actitud de Cazzu habría sido muy diferente, pese a que no tuvieron la suerte de entrevistarla. Al parecer, los organizadores del evento le impidieron a la argentina acercarse, pese a que ella estaba en la mejor disposición y que incluso hacía señales de “ahorita voy”.

Pese al mal trago, el reportero y Rubalcava coincidieron en que el momento de la fotografía entre la mexicana y la argentina fue icónico, y un mensaje directo para Nodal, quien, recordemos, está atravesando por un momento complicado a nivel legal.

Más de la ceremonia que juntó a Belinda y Cazzu

La ceremonia, que tuvo lugar el jueves veinte de noviembre, distinguió a diversas personalidades como “Figuras del Año” y mantuvo en secreto la ubicación exacta hasta el momento de la celebración, lo que incrementó la expectativa entre los asistentes y el público. Tanto Belinda como Cazzu fueron invitadas por GQ México como parte de su selecto grupo de homenajeados, lo que subrayó su relevancia en la industria y reforzó el carácter exclusivo del evento.

La presencia simultánea de ambas artistas en la gala no solo reavivó el interés mediático en torno a sus carreras, sino que también intensificó la conversación sobre su vínculo con Christian Nodal, convirtiendo el encuentro en un fenómeno viral que amplificó la notoriedad de la edición de este año.

