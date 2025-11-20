México

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El estado de las operaciones
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM da a conocer en vivo el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 5:00 horas del jueves 20 de noviembre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM654

Destino: St Domingo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:57

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Hígado graso: cuáles son sus complicaciones y por qué es importante detectarlo a tiempo

Identificar la esteatosis hepática en sus primeras fases permite intervenir a tiempo y evitar la progresión hacia fibrosis, cirrosis o cáncer

Hígado graso: cuáles son sus

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: modifican servicio en la Línea 2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿En dónde se respira el

Cazzu afirma que para ella es importante no parecerse a otros artistas y fans tunden a Ángela Aguilar

La cantante argentina reiteró la importancia de crear una propuesta auténtica dentro del género urbano

Cazzu afirma que para ella

CDMX prepara operativos viales para recibir a peregrinos en la Basílica de Guadalupe

Cada año, en diciembre, se espera la llegada de miles de peregrinos que arriban a venerar a la imagen de la Virgen de Guadalupe

CDMX prepara operativos viales para
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿El Mencho sabía de la

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

Así opera Ryan Wedding, “la versión moderna” de El Chapo y Pablo Escobar que se esconde en México

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, rechaza acusasiones por huachicol

ENTRETENIMIENTO

Cazzu afirma que para ella

Cazzu afirma que para ella es importante no parecerse a otros artistas y fans tunden a Ángela Aguilar

Cazzu envía fuerte mensaje en medio de su disputa con Nodal: “Aguanto mucho”

Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

DEPORTES

¿El adiós a Costa Rica?

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo