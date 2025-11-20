México

Quién es sexto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

La placa de nominados definitiva se dará a conocer el próximo 21 de noviembre

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori, Kim Shantal, El Patrón y Kike Mayagoitia conforman la placa de nominados de la sexta semana de La Granja VIP, pero solo uno saldrá el próximo domingo 23 de noviembre.

Sin embargo, no todo está escrito. Y es que dos de ellos abandonarán la placa de nominados previo a la gala de eliminación y sus lugares en la placa serán ocupados por dos nuevos granjeros.

Esto gracias a la Salvación y la Traición. Los cinco nominados competirán en una dinámica por la salvación y el ganador saldrá automáticamente de la placa de nominados. Además, deberá sacar a un nominado y meter a un granjero, quien a su vez meterá a alguien más.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

¿Quién es el sexto eliminado de La Granja VIP?

Uno de los ejercicios más destacados sobre las tendencias de eliminación lo lleva el programa Vaya Vaya a través de Facebook, esto con la siguiente pregunta: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”.

De acuerdo con el primer corte realizado la mañana del 20 de noviembre, Alfredo Adame se posiciona como el favorito para permanecer en el reality show con 65 por ciento de votos a favor.

Le siguen Kim Shantal con 11 por ciento, Sergio Mayer Mori con 10 por ciento y Kike Mayagoitia con 7 por ciento de votos a favor.

(Facebook: Vaya Vaya)
(Facebook: Vaya Vaya)

En último lugar se encuentra Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, con 5 por ciento de votos a favor de su permanencia.

Los resultados de esta encuesta, como ocurre también con otros sondeos en redes, ofrecen una aproximación al nivel de apoyo que recibe cada nominado. Sin embargo, la decisión definitiva se determina únicamente por los votos formales del público y el conteo realizado por la producción del reality show.

El mecanismo de eliminación queda así reservado de manera exclusiva al voto popular, de modo que solo al momento de que Adal Ramones, conductor principal, lo anuncie durante la transmisión oficial, se conocerá con certeza quién será el sexto eliminado.

(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

¿Quiénes son los granjeros eliminados de La Granja VIP?

El programa arrancó el pasado 12 de octubre y tendrá una duración de 10 semanas. Todos los domingos saldrá un granjero eliminado y hasta ahora van cinco. Ellos son:

  1. Carolina Ross
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Jawy Méndez
  5. Manola Diez
(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

¿Quién abandonó La Granja VIP?

Hasta el momento, solo uno de los 16 granjeros que entraron a la competencia ha tomado la decisión de salir por voluntad propia: Lolita Cortés.

Esto ocurrió en la cuarta semana de competencia debido a una crisis de salud mental que sufrió.

“He estado con mi esposo. Mis perros al principio fue: «¿Y esta señora dónde la hemos visto antes?» (...) Mi hermana estaba deshecha, recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos (...) He estado con mi esposo porque algo que entendí ahí adentro es: No, no quiero el césped de al lado que es más verde. No, no quiero la ropa que tiene alguien más. Quiero a mi marido, quiero a mi familia, quiero donde vivo, quiero a mis perros", contó en entrevista para Venga la Alegría.

