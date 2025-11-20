México

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de noviembre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 20 de noviembre

El frente frío núm. 15 recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana, continuará asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, originando vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de prevalecer ambiente frío. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como la posible formación de torbellinos en Chihuahua. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en el noreste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes con granizo, además de la posible formación de torbellinos y/o tornados en dicha entidad. El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (sur). Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Miércoles 19 de noviembre:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (norte y oeste), Sinaloa (norte), Guerrero (sur) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Sonora y Durango, con torbellinos: Chihuahua. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), con torbellinos y/o tornados: Coahuila. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

