México

Volcán Popocatépetl incrementa actividad este jueves 20 de noviembre de 2025

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Guardar
Volcán Popocatépetl lanza 21 exhalaciones este 20 de noviembre Crédito: Cenapred

Después de varios días de calma, la actividad del volcán Popocatépetl registró un aumento este jueves 20 de noviembre de 2025, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El reporte precisa que se detectaron 21 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. Además, al momento se observa una emisión continua de vapor de agua y otros gases volcánicos con dirección al norte.

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, según el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM. Los escenarios previstos para esta fase son:

  • Algunas explosiones de tamaño menor a moderado
  • Ocurrencia de tremor de amplitud variable 
  • Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas
  • Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros
  • Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas
  • Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones

En consecuencia, se exhorta a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de reportarse aguaceros en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que significa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales pidieron a la ciudadanía a ignorar rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

Volcán Popocatépetl lanza 21 exhalaciones
Volcán Popocatépetl lanza 21 exhalaciones este 20 de noviembre Crédito: Cenapred.

Los últimos registros de Don Goyo

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.

Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.

Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.

De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

Montañismo en el Popocatépetl: ¿seguro o no?

Se trata de un riesgo
Se trata de un riesgo para cualquiera que lo intente, aún sea experimentado (Cenapred)

Aunque existen distintos parques eco turísticos cercanos a “Don Goyo” desde septiembre de 2022 el volcán mantiene un comportamiento que pone en situación de riesgo a la población, por lo que la Cenapred instauró un perímetro de seguridad de 12 kilómetros a la redonda.

Esta realidad impacta en los deportes de montañismo. Es por esto que Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha estudiado al volcán Popocatépetl desde 1983, fue determinante al recomendar a los deportistas buscar otro destino para sus prácticas al aire libre.

“Continuamente los amigos montañistas preguntan cuándo terminará la erupción, para poder volver a subir a la cumbre con seguridad. Como montañista que también soy, no vale la pena arriesgarse y como vulcanólogo, tampoco lo recomiendo”, mencionó Delgado Granados para Gaceta UNAM.

Por su parte, José Manuel Casanova Becerra, fundador de la Asociación de Montañismo y Escalada de la UNAM, así como Lorenzo Ortiz Armas, instructor especialista en alta montaña de la misma Asociación, alertan a la población ante la posibilidad de ser víctima de fraude de algunas personas que organizan tours o viajes para subir al volcán.

“Como montañistas extrañamos mucho ir al Popocatépetl, pero la actual situación nos hace voltear la vista hacia otras montañas. Se debe tomar conciencia de que no se puede exponer la vida de nadie por la necedad de querer subir al cráter del volcán, pues ni los equipos de socorro alpino ni las brigadas de rescate pondrán en riesgo sus vidas para salvar a personas inconscientes que se exponen a accidentes catastróficos”, afirmó Casanova Becerra en el Auditorio Ricardo Monges del Instituto de Geofísica.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Marcha de la Generación Z no reúne suficientes manifestantes en la UNAM y otros puntos de CDMX

Se reporta escasa participación social en los diversos espacios de reunión para esta segunda movilización que ya partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital

Marcha de la Generación Z

Sheinbaum arremete contra opositores en desfile de la Revolución Mexicana: “Quien convoca a la violencia, se equivoca”

La presidenta afirmó que el actual gobierno no usa el poder para someter y que nadie es perseguido o silenciado por pensar diferente

Sheinbaum arremete contra opositores en

Belinda y Cazzu podrían verse por primera vez en una premiación secreta en CDMX

Ambas artistas figuran entre las reconocidas del año y podrían protagonizar el encuentro más esperado tras diversas polémicas relacionadas con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Belinda y Cazzu podrían verse

Fátima Bosch en Miss Universo 2025: la mexicana entró al TOP 10 del público

Sigue minuto a minuto la participación de la modelo mexicana en el certamen de belleza

Fátima Bosch en Miss Universo

Helmut Marko lanza fuerte declaración y explica por qué Checo Pérez no será campeón del mundo

Checo dejó cuatro temporadas en Red Bull con victorias, podios y un subcampeonato antes de preparar su regreso a F1 en 2026

Helmut Marko lanza fuerte declaración
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar, Comando Norte y embajador

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

Asalto violento deja herido al jefe de la Policía de Tlaquiltenango, Morelos: agresores siguen prófugos

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

Marina detuvo a “L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, era objetivo prioritario en Baja California

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

ENTRETENIMIENTO

Belinda y Cazzu podrían verse

Belinda y Cazzu podrían verse por primera vez en una premiación secreta en CDMX

Fátima Bosch en Miss Universo 2025: la mexicana entró al TOP 10 del público

Lucerito Mijares rompe el silencio tras polémica por imágenes de IA con un cambio de look: “Los leemos siempre”

La faceta más íntima de María José: entre música y compañía canina

Cazzu desmiente custodia total de Inti y lanza mensaje por la próxima boda religiosa de Nodal con Ángela Aguilar

DEPORTES

Inés Sainz confiesa por qué

Inés Sainz confiesa por qué no demandó a los Jets de Nueva York por presunto acoso: “Pude ganar 5 millones de dólares”

Marina Malpica conquista medalla de bronce en la final de clavas en la Sky Grace Cup 2025

Helmut Marko lanza fuerte declaración y explica por qué Checo Pérez no será campeón del mundo

Ángel Villacampa acepta máxima presión previo a la Final contra Tigres: “Este América está más preparado que nunca”

Liga MX Femenil: ¿Cuándo fue la última vez que América venció a Tigres en una final?