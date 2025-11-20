México

Multas de tránsito Edomex 2025: temporalmente solo se cobrarán el rango mínimo

A partir del próximo 25 de noviembre entrará en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito

Guardar
Las multas de tránsito solo
Las multas de tránsito solo podrán aplciarlas las mujeres policías (Gob. Edomex)

A partir del próximo 25 de noviembre, con la entrada en vigor de la reforma al Reglamento de Tránsito del Estado de México, únicamente las agentes mujeres de tránsito estarán facultadas para imponer infracciones en las calles de la entidad.

Además, durante su primer año de operación, las multas que apliquen serán fijadas únicamente en su rango mínimo.

De acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, la medida forma parte de la estrategia para transparentar los procedimientos de tránsito, profesionalizar a los cuerpos de seguridad y disminuir prácticas como la extorsión o el cobro irregular durante las detenciones por faltas viales.

El documento señala que será la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de su personal femenino, la encargada de aplicar sanciones a los conductores.

Queda excluida la facultad a los elementos varones para infraccionar, por lo que ya no podrán detener vehículos con fines sancionatorios, aunque podrán continuar apoyando en tareas de vialidad y supervisión operativa.

Multas por rangos

Las multas de tránsito se
Las multas de tránsito se cobrarán de manera gradual (Gob. Edomex)

La reforma también establece que las multas dejarán de ser montos fijos: ahora serán asignadas en tres rangos —mínimo, medio y máximo— de acuerdo con el comportamiento del conductor y el historial de sanciones no pagadas. Sin embargo, este esquema completo aún no podrá implementarse.

Por regulación, la SSEM tiene hasta un año para desarrollar un sistema o base de datos que registre las infracciones de cada conductor y permita aplicar correctamente los rangos correspondientes.

Mientras dicho sistema se construye, y no más allá de doce meses después del 25 de noviembre, las agentes de tránsito solo podrán aplicar el rango mínimo de cada multa prevista en el ordenamiento. Es decir, aunque el catálogo contempla sanciones más altas, legalmente no podrán cobrarse hasta que exista dicho registro oficial.

Una vez concluida la plataforma —ya sea antes de cumplir el año o al límite del plazo— se podrá comenzar a aplicar el rango medio y máximo de las sanciones, lo que significará que quienes acumulen adeudos o reincidan en faltas pagarán más, mientras que quienes liquiden puntualmente sus infracciones pagarán menos.

Intercambio de información con ayuntamientos

El gobierno del Edomex busca
El gobierno del Edomex busca tener un sistema que cuente con mecanismos de interoperabilidad con los ayuntamientos (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La nueva normativa busca fomentar una relación colaborativa entre el ciudadano y la autoridad, alentando el pago responsable y reduciendo la discrecionalidad en la aplicación de sanciones. Además, exige que el sistema cuente con mecanismos de interoperabilidad con los ayuntamientos para que la información pueda ser compartida y consultada entre municipios y autoridades estatales.

Finalmente, la SSEM y la Secretaría de Movilidad del Estado de México deberán proporcionar capacitación y asesoría técnica a los gobiernos locales para facilitar su integración a la plataforma. Con ello, se busca homologar los procedimientos de tránsito en toda la entidad y fortalecer la gestión administrativa relacionada con las multas.

La implementación de esta medida marca un tránsito hacia un modelo más transparente, regulado y con perspectiva de género en las labores de tránsito en el Estado de México.

Temas Relacionados

Multas de tránsitoReglamento de TránsitoSSEMEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: sin servicio varias estaciones de la Línea 1, 2, 3 y 8 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Becas del Bienestar advierte sobre estafa por correo electrónico

Las autoridades pidieron no abrir el enlace incluido y consultar únicamente los canales oficiales

Becas del Bienestar advierte sobre

Descubre las deslumbrantes coronas que han llevado las mexicanas que ganaron Miss Universo

Los diseños más exclusivos han reposado en la cabeza de las connacionales ganadoras del certamen

Descubre las deslumbrantes coronas que

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: Eleazar se pelea con Teo

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

La coordinación entre estas tres instituciones servirá, según se dijo, para combatir problemáticas como el tráfico de drogas de manera conjunta

Semar, Comando Norte y embajador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar, Comando Norte y embajador

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

Asalto violento deja herido al jefe de la Policía de Tlaquiltenango, Morelos: agresores siguen prófugos

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

Marina detuvo a “L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, era objetivo prioritario en Baja California

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

ENTRETENIMIENTO

Descubre las deslumbrantes coronas que

Descubre las deslumbrantes coronas que han llevado las mexicanas que ganaron Miss Universo

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: Eleazar se pelea con Teo

Fátima Bosch en Miss Universo 2025: la modelo entró al TOP 10 del público

Miss Universo 2025: guía completa para entender el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Así luce Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, sin maquillaje

DEPORTES

PROFECO y FIFA anuncian plataforma

PROFECO y FIFA anuncian plataforma para la reventa de boletos del Mundial 2026

Director técnico de Tigres Femenil desafía al América previo a la final: “Somos el equipo más ganador de México”

Irene Guerrero afirma que América no llegó a la Final ante Tigres por casualidad: “Aquí se exigen títulos”

México desciende una posición en el ranking FIFA y es superado por Estados Unidos

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil asegura que el partido de ida ante Tigres es la clave para ganar la Final