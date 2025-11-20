La SEP convoca a nueva reunión con estudiantes en paro de la UPN

Universidad Pedagógica (Foto: Facebook/@unidad097sur)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó su apertura al diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), al convocar a una nueva reunión el próximo lunes 24 de noviembre con representantes del movimiento estudiantil.

Desde el 28 de octubre, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) mantienen un paro y exigen la renuncia de la rectora Rosa María Torres Hernández.

Este jueves, la SEP destacó la necesidad de avanzar en acuerdos que refuercen la vida institucional y aseguren la participación activa de los estudiantes en los procesos internos de la universidad.

La SEP informó que, hasta la fecha, ha sostenido una comunicación constante y respetuosa con los estudiantes de la UPN, con el objetivo de establecer una mesa de diálogo que sea efectiva, transparente y ordenada.

Alumnos de la UPN se manifiestan al sur de la CDMX. Foto: x.com/@CollinElcheo

Como resultado de este intercambio, ambas partes habían acordado celebrar una reunión el martes dieciocho de noviembre.

No obstante, la dependencia explicó que la ocupación del edificio sede por personas ajenas tanto a la SEP como a los estudiantes de la UPN impidió la realización del encuentro en la fecha prevista.

Ante esta situación, se propuso una nueva fecha y hora, notificando oportunamente a la comunidad estudiantil sobre el cambio.

En este contexto, la SEP ha renovado su llamado a los estudiantes para que retomen las mesas de diálogo con las autoridades universitarias, conforme a lo establecido en la minuta firmada el treinta de octubre de 2025.

La dependencia ha invitado a una comisión de hasta veinte representantes del movimiento estudiantil a participar en una reunión de trabajo programada para el lunes veinticuatro de noviembre, a las 13:00 horas, en las oficinas de la SEP ubicadas en Avenida Universidad 1200.

La Secretaría subrayó su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación, con el fin de construir acuerdos que fortalezcan la vida institucional de la UPN y garanticen el derecho de los estudiantes a involucrarse activamente en ella.

Rectoría de la UPN también llama al diálogo

Los estudiantes, que han sostenido el paro desde el veintiocho de octubre, manifestaron que existen “todas las condiciones para un diálogo respetuoso para ambas partes”, aunque advirtieron que, si este no se concreta, “nos vamos a constituir como asamblea estudiantil para tomar las decisiones pertinentes y un nuevo plan de acción”.

En respuesta, la rectoría de la UPN difundió un comunicado en el que reitera su interés en abrir canales de diálogo, pero subraya la necesidad de que estos se desarrollen en “espacios seguros, ordenados y respetuosos, donde todas las voces puedan participar en igualdad de condiciones”.

La institución también informó que mantiene coordinación con las instancias educativas federales, con el objetivo de garantizar que los espacios de diálogo cuenten con condiciones adecuadas de participación, transparencia y seguridad.