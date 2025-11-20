México

Cuánto cuesta un dólar canadiense en México hoy 20 de noviembre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Guardar
Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el valor del dólar canadiense en México de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La moneda mexicana es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, la más negociada en América Latina y la tercera en todo el continente. Su costo es de gran importancia a nivel nacional como regional, pues el país se caracteriza por ser uno de los principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

La tasa de cambio es el valor de una moneda expresado en término de la divisa de otro país, esta conversión facilita el mercado internacional de bienes y servicios, así como la transferencia de fondos entre estados. Canadá y México sostienen una relación importante a raíz del convenio comercial T-MEC. Por estas razones a continuación te compartimos en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

El dólar canadiense se paga al comienzo del día de hoy a 13.0408 pesos en promedio. El valor de la divisa en el cierre de mercados de la jornada de ayer fue de 13.0525 pesos.

De acuerdo con información de Investing, el rango anual en el tipo de cambio de esta moneda está entre los 13.0276 - 14.8895 pesos, esto representa una variación del 13.046 en dicho periodo.

Diversos factores determina el nivel de tasa de cambio, las políticas monetarias, inflación, balanza de comercio y la expectativa de los consumidores son lagunas de las cuestiones que influyen en el valor de divisas.

Mexicanos viviendo en Canadá

En 2023 se enviaron un
En 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares de Canadá a México (REUTERS/Chris Helgren)

De acuerdo con estadísticas oficiales del último censo realizado en Canadá, los mexicanos son la tercera población de América Latina y el Caribe con mayor presencia en su territorio y el primero entre los países hispanohablantes de la región. En 2021 se contabilizaron un total de 132.220 personas originarias de México que viven dicho país.

El gobierno canadiense consideró que el 75.8 por ciento de esa población son habitantes permanentes que obtuvieron la ciudadanía canadiense por naturalización o que nacieron en México con padre o madre canadiense. El 24.2 por ciento fueron catalogados como residente no permanentes, en este grupo se encuentras los mexicanos que consiguieron una visa de trabajo o los estudiantes que se encuentran de intercambio.

Según el Gobierno de México las remesas provenientes de Canadá fueron de 216 millones de dólares durante el primer trimestre del año en curso y en 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares.

La economía en Canadá

En el mercado de divisas la oferta y demanda de las monedas determinará el valor de la tasa de cambio. Las políticas públicas, así como las monetarias tienen una gran influencia en la fluctuación de una moneda.

El dólar canadiense es la unidad monetaria oficial del país norteamericano y es representado bajo las siglas CAD en el mercado de divisas. Esta moneda ha sido utilizada en casi toda la historia del país.

Canadá se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y ante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aprobado en 2020 sostiene una gran relación comercial con el mercado nacional.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó que el país norteamericano se dirige a un periodo de crecimiento moderado después del “duro golpe” que representó la pandemia del coronavirus. 

En 2021 el país logró colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación del 14.5 por ciento en dicho mercado.

Se espera que durante el
Se espera que durante el segundo semestre del año la economía Canadiense se encarrile a un crecimiento (Gobierno de Cantabria)

Previsiones económicas para Canadá

Los economistas esperan que la situación financiera de Canadá sufra menos dificultades a medida de que la población logre superar el primer semestre del año. El Banco Central del país ha mantenido políticas económicas restrictivas para impulsar una desaceleración de la inflación.

La pandemia de coronavirus y la alza de precios registrados en 2021 provocó que el Banco Central sumara esfuerzos para tratar de desacelerar la inflación. La economía del país se vio impulsada el año pasado principalmente por el crecimiento histórico de la población.

Los economistas esperan que este año la economía canadiense se encamine hacia sus objetivos planteados por el ente financiero y puedan entrar en un sendero de crecimiento con políticas monetarias estrictas.

Temas Relacionados

México economíaCanadádólar canadienseTipo de cambioNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a 29 personas por robo durante el Buen Fin 2025 en CDMX y Edomex, había 11 menores involucrados

La PBI recuperó mercancía valuada en más de 400 mil pesos en tiendas de la Zona Metropolitana: todas las detenciones fueron turnadas al Ministerio Público

Detienen a 29 personas por

El camino de Fátima Bosch a Miss Universo 2025: mexicanos la reciben con porras previo a la final

Sigue minuto a minuto la participación de la modelo mexicana en el certamen de belleza

El camino de Fátima Bosch

Todas las mexicanas que han ganado Miss Universo

México se ha consagrado como uno de los países con mejor participación dentro del certamen

Todas las mexicanas que han

Caída en el precio del dólar en México se agudiza y el peso suma cuatro jornadas al alza

La divisa estadounidense perdió terreno ante la moneda mexicana tras la apertura de mercados de este miércoles

Caída en el precio del

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: sin servicio varias estaciones de la Línea 2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 29 personas por

Detienen a 29 personas por robo durante el Buen Fin 2025 en CDMX y Edomex, había 11 menores involucrados

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

Marina detuvo a “L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, era objetivo prioritario en Baja California

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

Así opera Ryan Wedding, “la versión moderna” de El Chapo y Pablo Escobar que se esconde en México

ENTRETENIMIENTO

El camino de Fátima Bosch

El camino de Fátima Bosch a Miss Universo 2025: mexicanos la reciben con porras previo a la final

Todas las mexicanas que han ganado Miss Universo

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: quiénes son los nominados de la semana

Quién es sexto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

¿Por qué Ángela Aguilar y Nodal eligieron mayo del 2026 para su boda religiosa? Kunno revela pistas

DEPORTES

Scarlett Camberos, jugadora del América

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil asegura que el partido de ida ante Tigres es la clave para ganar la Final

Greta Espinoza y Tigres Femenil envían contundente mensaje al América: “Lo vamos a pelear muchísimo”

Cuáles son las futbolistas del América femenil que buscan coronarse por primera vez

Horarios nocturnos para los aficionados de la F1 en México: cuándo y dónde ver el Gran Premio de Las Vegas 2025

´Fuera Piojo’: afición tica estalla tras la estrepitosa eliminación de Costa Rica y exige la salida de Miguel Herrera