Claudia Sheinbaum confirma que no habrá “Mañanera del Pueblo” el 20 de noviembre

Claudia Sheinbaum informó que no habrá conferencia mañanera en Palacio Nacional este 20 de noviembre de 2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

A través de sus redes oficiales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la noche de este miércoles que este próximo 20 de noviembre de 2025 no habrá la habitual conferencia denominada “Mañanera del Pueblo”.

“Este jueves 20 de noviembre no habrá Mañanera Del Pueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo”, escribió la mandataria a través de sus cuentas oficiales.

Cambian ruta del desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

La ruta trazada para el desfile comenzará en el Zócalo, avanzará por la calle 5 de Mayo, continuará por Eje Central y tomará Avenida Juárez hasta concluir frente al Monumento a la Revolución. El objetivo de este recorrido es optimizar la logística y permitir que los asistentes se distribuyan en diferentes zonas clave para observar los contingentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció ayer, 18 de noviembre, que el desfile cívico-militar se realizará el jueves 20 de noviembre a las 10:00, lo que provocará modificaciones tanto en la circulación vial como en el transporte público en el centro de la Ciudad de México. A estos ajustes se suma la convocatoria de diversas organizaciones para una segunda marcha de la Generación Z ese mismo día y en un horario cercano.

Modifican ruta del desfile de la Revolución Mexicana.

Marcharán por segunda ocasión bajo el nombre del movimiento de la Generación Z

Simultáneamente al desfile de la Revolución Mexicana, el colectivo de jóvenes pertenecientes a la Generación Z, que organiza sus acciones principalmente mediante redes sociales, ha convocado a una segunda movilización denominada “Mexicanos al grito de guerra”, fijando la cita para mañana 20 de noviembre a las 11:00 en el Ángel de la Independencia y con destino final en el Zócalo capitalino.

La ruta propuesta seguirá Paseo de la Reforma, continuará por avenida Juárez, tomará Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo hasta desembocar en el Zócalo. Este recorrido provoca previsiones de cierres viales en Reforma, Juárez, el Centro Histórico y calles cercanas desde las primeras horas de la jornada.

Modificaciones en el transporte público por eventos en el centro de la CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la suspensión temporal del servicio en Línea 2 entre las estaciones Hidalgo y Zócalo durante el avance del contingente, manteniendo cerradas las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Allende y Zócalo, como ya ocurrió en la marcha anterior del 15 de noviembre.

Las autoridades sugieren a la población organizar sus desplazamientos y verificar las rutas actualizadas antes de trasladarse, con el fin de evitar contratiempos. Para quienes circulen por la ciudad durante el evento, se han habilitado opciones viales alternativas como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

El desarrollo del desfile impactará directamente la circulación y ocasionará alteraciones en el transporte público, sobre todo en las Líneas 4, 7 y 3 del Metrobús, que atraviesan la zona del recorrido.