México

Claudia Sheinbaum confirma que no habrá “Mañanera del Pueblo” el 20 de noviembre

Se espera una segunda manifestación en la CDMX bajo el nombre del movimiento de la Generación Z

Guardar
Claudia Sheinbaum informó que no
Claudia Sheinbaum informó que no habrá conferencia mañanera en Palacio Nacional este 20 de noviembre de 2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

A través de sus redes oficiales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la noche de este miércoles que este próximo 20 de noviembre de 2025 no habrá la habitual conferencia denominada “Mañanera del Pueblo”.

“Este jueves 20 de noviembre no habrá Mañanera Del Pueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo”, escribió la mandataria a través de sus cuentas oficiales.

Cambian ruta del desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

La ruta trazada para el desfile comenzará en el Zócalo, avanzará por la calle 5 de Mayo, continuará por Eje Central y tomará Avenida Juárez hasta concluir frente al Monumento a la Revolución. El objetivo de este recorrido es optimizar la logística y permitir que los asistentes se distribuyan en diferentes zonas clave para observar los contingentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció ayer, 18 de noviembre, que el desfile cívico-militar se realizará el jueves 20 de noviembre a las 10:00, lo que provocará modificaciones tanto en la circulación vial como en el transporte público en el centro de la Ciudad de México. A estos ajustes se suma la convocatoria de diversas organizaciones para una segunda marcha de la Generación Z ese mismo día y en un horario cercano.

Modifican ruta del desfile de
Modifican ruta del desfile de la Revolución Mexicana.

Marcharán por segunda ocasión bajo el nombre del movimiento de la Generación Z

Simultáneamente al desfile de la Revolución Mexicana, el colectivo de jóvenes pertenecientes a la Generación Z, que organiza sus acciones principalmente mediante redes sociales, ha convocado a una segunda movilización denominada “Mexicanos al grito de guerra”, fijando la cita para mañana 20 de noviembre a las 11:00 en el Ángel de la Independencia y con destino final en el Zócalo capitalino.

La ruta propuesta seguirá Paseo de la Reforma, continuará por avenida Juárez, tomará Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo hasta desembocar en el Zócalo. Este recorrido provoca previsiones de cierres viales en Reforma, Juárez, el Centro Histórico y calles cercanas desde las primeras horas de la jornada.

Modificaciones en el transporte público por eventos en el centro de la CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la suspensión temporal del servicio en Línea 2 entre las estaciones Hidalgo y Zócalo durante el avance del contingente, manteniendo cerradas las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Allende y Zócalo, como ya ocurrió en la marcha anterior del 15 de noviembre.

Las autoridades sugieren a la población organizar sus desplazamientos y verificar las rutas actualizadas antes de trasladarse, con el fin de evitar contratiempos. Para quienes circulen por la ciudad durante el evento, se han habilitado opciones viales alternativas como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

El desarrollo del desfile impactará directamente la circulación y ocasionará alteraciones en el transporte público, sobre todo en las Líneas 4, 7 y 3 del Metrobús, que atraviesan la zona del recorrido.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCDMXGeneración ZMañanera del PuebloRevolución Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

SICT y CAPUFE anuncian cierre parcial nocturno en la México–Querétaro por traslado de unidades de Pemex

Operativo especial por maniobras de carga sobredimensionada

SICT y CAPUFE anuncian cierre

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Kim Shantal es la única nominada del reality show

La Granja VIP: La Bea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

El representante legal del cantante ya tiene experiencia en los pleitos más polémicos

Abogado de Christian Nodal también

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

El actor, recordado por su carisma y versatilidad, es homenajeado en redes sociales tras su fallecimiento, mientras admiradores destacan su impacto en la escena artística nacional

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada,

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del 19 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las empresas que

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: La Bea

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

Eduardo Capetillo Jr. habría tenido un breve romance con una de las participantes de Miss Universo 2025

Hijos de Angélica Vale “no se despegan” de ella durante su demanda y proceso de divorcio de Otto Padrón

DEPORTES

Este fue el homenaje que

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo

Bombazo mundialista: José Mourinho aterriza en México