Cazzu afirma que para ella es importante no parecerse a otros artistas y fans tunden a Ángela Aguilar

La cantante argentina reiteró la importancia de crear una propuesta auténtica dentro del género urbano

Cazzu habla sobre la autenticidad
Cazzu habla sobre la autenticidad y no parecerse a otros artistas. En redes recuerdan a Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

En una reciente entrevista, la cantante argentina Cazzu subrayó la importancia de la autenticidad dentro de la industria musical latina, afirmaciones que han cobrado otra dimensión en el contexto de las críticas dirigidas a la esposa de su expareja, Ángela Aguilar, quien hace unos días enfrentó cuestionamientos sobre presuntas similitudes con el trabajo de la artista argentina trasladado a su “Libre corazón tour 2025″.

“Para mí es importantísimo que no, no parecerme a nadie. Es de lo más importante realmente que tiene mi proyecto”, afirmó Cazzu durante la charla con el canal de YouTube La Junta Plus, reafirmando que la construcción de una identidad propia es central en su carrera artística.

En la conversación, Julieta Cazzuchelli describió su compromiso con la innovación dentro de géneros como el trap y el reguetón. Sostuvo que quienes no arriesgan a crear terminan replicando fórmulas previas: “El trap hay que inventarlo, ¿sabés? O sea, porque si no siempre te vas a parecer a alguien, vas a sonar a otro artista, a otra artista”.

Cazzu sobre ser auténticos en
Cazzu sobre ser auténticos en la música. (La Junta Plus/Captura de pantalla)

De acuerdo con la artista, el esfuerzo por distinguirse es indispensable para sostener una trayectoria genuina y relevante.

Cazzu también abordó los desafíos de ser mujer en la música, remarcando la necesidad de mantener una vigilancia constante para consolidar espacios de igualdad en la industria.

A lo largo de la charla, Cazzu también reflexionó acerca de los retos que supuso la maternidad para su carrera, describiendo ese proceso como un aprendizaje y una oportunidad de unir su vida personal y profesional: “Una empieza a aprender a cómo va a hacer para poder tener tiempo para una después de haber estado pegadita a tu bebé todas las noches, todos los días, todo el día”. Sostuvo que ese desafío no la alejó de la música, sino que le permitió asumir nuevos roles y servir de ejemplo para su hija Inti.

Fans tunden a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es acusada de
Ángela Aguilar es acusada de nuevo por imitar a Cazzu. (TikTok)

Las respuestas en redes sociales no se hicieron esperar. El fragmento de la entrevista generó reacciones en en los comentarios de ese video, donde varios usuarios aprovecharon para ensalzar la creatividad de Cazzu y lanzar comentarios críticos contra Ángela Aguilar.

  • “Escucharon bien lo que dijo: NOOO QUIERE PARECERSE A NADIE es muy CREATIVA… Hoy en día los artistas copian y también melodía y no se hable de los que dicen que componen, finalmente lo roban... CAZZU RESPETO Y LEALTAD”
  • “FELICIDADES CAZZU, AUTÉNTICA, ORIGINAL, CREATIVA, TALENTOSA. CAZZU ELIGEN VERDAD, DEDICACIÓN, HUMILDAD”
  • “Sin copiarle a nadie, cof cof. Te admiro siempre, jefa.”
  • “Una mujer admirable!! Auténtica, talentosa, trabajadora, empoderada, empática, humilde!! Te amamos CAZZU”
  • “Cazzu, te deseo todo éxito: ¡feliz realizadora, valiente, escritora, artista, compositora y la mejor mamá de Inti! Te espera un mundo más Cazzu, ¡para adelante!”
  • “Eres gran artista Cazzu, sigue brillando que nada ni nadie te detenga, mujer valiente, empoderada, humilde, creativa, respeto, compromiso de artista, desborde creativo y una enseñanza para Inti-”
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Varias de las reacciones directas contra Ángela Aguilar no solo aluden a las similitudes en sus conciertos, al usar una temática teatral y bailarines, sino también a la polémica por su reciente premio como compositora, sobre todo a raíz de su polémica por lanzar “Invítame a un café”, versión de “La Gata Bajo la Lluvia” que hizo con Steve Aoki, a la que le tuvo que cambiar el título para poderla cantar.

