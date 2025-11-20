México

Brugada responde a vecinos de la colonia Tabacalera que se oponen a feria navideña en el Monumento a la Revolución

Personas que habitan en la zona de la alcaldía Cuauhtémoc señalan que en el lugar se originan problemas de inseguridad, insalubres y presencia de franeleros

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que dialogará con vecinos de la colonia Tabacalera. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que dialogará con vecinos de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que pidieran una conferencia tras su rechazo por la instalación de la feria navideña en el Monumento a la Revolución.

Las palabras de la mandataria capitalina ocurrieron durante la conferencia de prensa del pasado martes 18 de noviembre durante el anuncio de los detalles de la Licencia Permanente en la capital del país para el 2026.

La morenista respondió a las preguntas de la prensa, luego de que le cuestionaran que vecinos de esta colonia de la Ciudad de México se encuentran inconformes por la instalación de esta feria que anualmente se coloca en este sitio de la capital del país.

Señalaron que la feria navideña en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México se coloca desde hace 14 años en este sitio de la capital del país.

En el Monumento a la
En el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México será instalada la Feria Navideña. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con lo manifestado por los vecinos de esta colonia de la capital del país, cuando se instala la feria navideña se generan muchos problemas de inseguridad, así como insalubres, de ruido y que requieren medidas de protección civil.

Añaden que también perjudican la movilidad de la zona por la instalación de los juegos mecánicos, así como la presencia de franeleros.

Indicaron que los franeleros también les obligan a los vecinos de esta zona a hacer los pagos correspondientes pese a que ellos viven en el lugar.

Este evento se instala anualmente en el Monumento a la Revolución. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina

Medios de comunicación reportan que no es la primera vez que rechazan la instalación de esta feria navideña en el Monumento a la Revolución. Asimismo, los vecinos de la colonia Tabacalera han expresado que no han sido escuchados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, en conferencia de prensa se le preguntó a Clara Brugada que se pronunciara sobre el tema, acerca de si existe la posibilidad de la instalación en otro sitio de la Ciudad de México.

Esto respondió Clara Brugada a vecinos de la colonia Tabacalera de la CDMX sobre su rechazo a la instalación de la feria navideña en el Monumento a la Revolución

En rueda de prensa, Brugada respondió a los vecinos de la colonia Tabacalera de la Ciudad de México sobre su rechazo a la instalación de una feria navideña en el Monumento a la Revolución.

Señaló que escuchará a los vecinos de esta colonia en la Ciudad de México y le pedirá al titular de la Secretaría de Gobernación de la capital del país, que reúna con ellos.

La feria navideña se instala
La feria navideña se instala año con año en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Foto: Instagram monumentoalarevolucion.

“Con gusto escucharemos a los vecinos. Le voy a pedir al secretario de Gobierno, que hoy no está acá, porque tiene otros eventos, para que pueda recibirlos, atenderlos y que puedan ser escuchados y ya con alguna respuesta, por supuesto, para la ciudadanía”, expresó la exalcaldesa de Iztapalapa en su rueda de prensa.

De igual manera, agregó

“Sabemos lo que significa, de molestia, a los ciudadanos, cualquier evento, eventos de este tipo, entonces estaremos escuchándolos, y que por favor, se logre un encuentro con el secretario de Gobierno en estos días”, dijo la morenista a los medios de comunicación.

