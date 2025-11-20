Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)

Christian Nodal se volvió tendencia luego de que acudiera a una audiencia para resolver el asunto legal que enfrenta junto a sus padres luego de que Universal Music, su antigua disquera, lo acusara junto a su familia de falsificar firmas para hacerse con derechos de algunas de sus canciones.

Tras varias horas de audiencia, Nodal y su familia no fue vinculada a proceso, aunque quedó pendiente el juicio civil que debe realizarse.

Al hablar con los medios de comunicación, Nodal y sus papás estuvieron acompañados por Erik Rauda abogado relacionado con procesos de alto impacto mediático, consolidando su presencia en el ámbito penal mexicano. Su experiencia incluye la representación de personalidades controvertidas y casos que han captado la atención de la opinión pública.

Uno de los antecedentes más relevantes de Rauda corresponde al juicio seguido contra Paola Durante por el asesinato de Paco Stanley, ocurrido en 1999, uno de los sucesos que marcó un antes y un después en el espectáculo y la justicia en México. En aquella ocasión, Rauda participó como abogado defensor de Durante, quien fue vinculada al polémico caso de homicidio del conductor televisivo.

Más recientemente, el nombre de Rauda ha sido vinculado a la disputa legal entre la grafóloga Maryfer Centeno y el creador de contenido conocido como Octavio Arroyo o Mr. Doctor, evidenciando la amplitud de temas y personajes involucrados en su carrera.

Además, Rauda se ha desempeñado como representante legal de Fofo Márquez, reforzando su especialidad dentro de procesos penales relacionados con figuras públicas.

Nodal y sus padres celebran no haber sido vinculados a proceso

Tras la audiencia celebrada el 18 de noviembre junto al Reclusorio Oriente, Christian Nodal se dirigió a los medios de comunicación y expresó su satisfacción por la decisión judicial: “Siempre he creído en la justicia. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente que los hechos hablan más de mil palabras (...) Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”, dijo Nodal a la prensa.

El cantante también manifestó su pesar por el impacto que el proceso ha tenido en su familia: “Ha sido una pena que ensucien el apellido y el nombre de mis padres. Yo lo puedo soportar, como soporto muchas otras cosas, pero sí es una de las cosas más dolorosas”, declaró Nodal a los medios. Durante la audiencia, periodistas presentes relataron que Cristy Nodal, madre del artista, no pudo contener las lágrimas al escuchar la conclusión de la jueza.

Por su parte, Jaime González, padre de Christian Nodal, compartió su alivio tras la audiencia: “Estoy feliz porque se hizo justicia, muy feliz. Ahora sí podemos cantarlo, con todo el respeto del mundo. Se trabajó muy duro”, afirmó González a los medios.

Ni Nodal ni su familia ha sido exonerado de acciones penales, asegura FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) ha precisado que Christian Nodal, su esposa Ángela Aguilar y los padres del cantante continúan bajo la posibilidad de enfrentar consecuencias penales, pese a las declaraciones públicas que sugerían lo contrario.

En un comunicado difundido el 19 de noviembre, la FGR subrayó que la jueza encargada del caso no ha exonerado a Nodal ni a sus familiares de ninguna acción penal relacionada con las acusaciones presentadas por la disquera Universal Music,.

El origen del conflicto radica en la denuncia interpuesta por Universal Music, que acusa a Christian Nodal y a su familia de haber cedido derechos de autor sobre ciertas obras y, posteriormente, haberse ostentado como propietarios de esos derechos, cuando ya no lo eran.

A pesar de que el cantante comunicó a la prensa que la jueza había decidido no vincularlo a proceso, ni a él ni a sus padres, la Fiscalía aclaró que la resolución judicial no implica una exoneración. El comunicado oficial puntualizó que existe un proceso civil pendiente, cuyo resultado determinará si se procede o no con consecuencias penales para los acusados.

La FGR enfatizó que “el proceso sigue abierto”, lo que permite tanto a la defensa de Nodal y sus padres como a los abogados de la disquera presentar nuevas pruebas. Además, la institución concluyó que “los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”.