Tras orden de restricción, Gustavo Adolfo Infante reta a esposo de Maribel Guardia y lo llama “ratero”

Un juez de la Ciudad de México dicta medidas de protección permanentes para Maribel Guardia y Marco Chacón contra Gustavo Adolfo Infante (IG/Maribel Guardia/Adolfo Infante)

Las recientes tensiones entre Gustavo Adolfo Infante, Marco Chacón y Maribel Guardia han escalado hasta el ámbito judicial, luego de que el periodista de espectáculos arremetiera públicamente contra el esposo de la actriz, a quien acusó de ser la fuerza oculta detrás de supuestas irregularidades legales y personales.

En medio de este conflicto, un juez de control de la Ciudad de México dictó medidas de protección permanentes a favor de la actriz costarricense y su pareja, restringiendo de manera estricta cualquier contacto o mención por parte de Infante y su equipo.

Durante una transmisión del programa Dulce y Picosito a finales de septiembre, Flor Rubio y Carlo Uriel confirmaron que la resolución judicial prohíbe a Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, acercarse, comunicarse o referirse a Maribel Guardia y Marco Chacón, ya sea por teléfono, mensajes, redes sociales, televisión o a través de terceros.

La resolución judicial prohíbe a Gustavo Adolfo Infante y su equipo cualquier contacto o mención hacia Maribel Guardia y su esposo (El Minuto que cambió mi destino / @maribelguardia, Instagram)

Además, se le impide acudir a los lugares que frecuentan, incluyendo su domicilio y sitio de trabajo. Según explicó Carlo Uriel, la orden también exige la eliminación de audios, videos y publicaciones previas relacionadas con el caso, extendiéndose la restricción a los demás conductores del programa.

Estas medidas judiciales surgieron tras las declaraciones de Infante en julio, cuando difundió supuestas conversaciones privadas que implicaban a Chacón en actos de infidelidad y en la manipulación del testamento de Maribel Guardia.

Las acusaciones provocaron semanas de confrontación mediática, en las que la actriz calificó al periodista como su “villano favorito” y defendió su derecho a la privacidad. “Se desmiente con actos las palabras de este señor. Es su villano favorito, parece que está enamorado de él”, afirmó Maribel Guardia ante la prensa, subrayando su determinación de proteger su vida personal.

Las restricciones incluyen la eliminación de audios, videos y publicaciones previas sobre Maribel Guardia y Marco Chacón en medios y redes sociales (Ig/@gainfante/@marco_chaconf)

La confrontativa reacción de Gustavo Adolfo Infante contra Marco Chacón

En respuesta a la demanda por daño moral interpuesta por Chacón, Infante manifestó ante las cámaras que, aunque se le ha acusado de “ignorante”, rechaza ser un “abusivo”, “ratero” o alguien que “manda hacer testamentos apócrifos”.

El periodista exhibió documentos que, según su versión, evidencian un “movimiento sucio fuera de la ley” presuntamente orquestado por Chacón para despojar a Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, de la custodia de su hijo, bajo la acusación de ser “drogadicta”.

Infante desafió públicamente a Chacón: “Saca a Maribel de este enjuague y vamos a vernos legalmente tú y yo”, y advirtió que su equipo legal dispone de “cualquier cantidad de documentaciones de testimonios” que, según él, no favorecerían a Chacón.

En su declaración, Infante acusó a Chacón de cometer “las bajezas, las suciedades, las porquerías, las marranadas” a espaldas de su esposa.

El conflicto surge tras acusaciones de Infante sobre supuestas irregularidades legales y personales de Marco Chacón (Foto: Instagram)

La resolución judicial busca poner fin a lo que Maribel Guardia y su esposo consideran una campaña de hostigamiento, generando debate entre televidentes y seguidores del periodista, ya que la restricción también afecta a otros integrantes de De Primera Mano.

Este caso representa un precedente en el ámbito del espectáculo, al vincular la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la cobertura mediática de figuras públicas.

En los últimos años, Gustavo Adolfo Infante ha enfrentado diversos procesos legales con personalidades del medio artístico, aunque hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas sobre la reciente resolución.

La resolución sienta un precedente al vincular la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la cobertura mediática (IG: @maribelguardia)

La victoria legal de Maribel Guardia añade un nuevo capítulo a su historial de disputas, recordando que a inicios de 2025, Infante criticó a la actriz por denunciar a Imelda Garza Tuñón —pareja de su fallecido hijo Julián Figueroa— con el objetivo de obtener temporalmente la custodia de su nieto, argumentando que la joven no era apta para su cuidado.