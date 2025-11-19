SRE lamenta muerte de dos mexicanos por tormenta de nieve en parque Torres del Paine, en Chile

En total, cinco personas perdieon la vida en el incidente. Noviembre, 2017. REUTERS/Stringer

Por medio de la red social X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, señaló que tan pronto se dio a conocer y se confirmó el accidente en el parque Torres del Paine, en Chile, donde perdieron la vida dos mexicanos que realizaban senderismo, esa institución, por medio de la Embajada de México en Santiago, capital chilena, atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales.

En seguimiento, se señaló, se continuará apoyando y brindando la asistencia consular requerida. La embajada, se dio a conocer, estaba en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria.

Concluyó el mensaje reiterando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.

Mueren cinco turistas, entre ellos dos mexicanos, en Chile

El pasado martes 18 de noviembre se dio a conocer que al menos cinco turistas, entre ellos dos mexicanos, dos alemanes y una británica, perdieron la vida, luego de que fueran sorprendidos por una tormenta de nieve y fuertes ráfagas de viento, cuando realizaban una caminata en los glaciares de las Torres del Paine, en la Patagonia Chilena.

(X @SRE_mx)

Otras cuatro personas, que habían sido reportadas como desaparecidas, fueron localizadas con vida, por lo que hasta ahora no se reportan más personas extraviadas.

“Lamentablemente tenemos que informar de cinco personas fallecidas. Por tanto, extendemos nuestras condolencias a familiares”, dijo José Antonio Ruiz, delegado presidencial de Magallanes, en conferencia de prensa, el martes.

Detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer alemanes, y una mujer británica, por lo que se contactó a los cónsules correspondientes para la repatriación de los cuerpos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron el lunes pasado por la tarde, cuando condiciones climáticas adversas golpearon distintos puntos del Parque Nacional Torres Paine, un extenso complejo natural ubicado en el sur de continente, y conocido por sus exuberantes paisajes y desafiantes senderos.

Los hechos ocurrieron en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. REUTERS/Stringer

Ruiz describió que el grupo de turistas se extravió cuando realizaba una caminata en un complejo circuito y fue sorprendido por una “situación climática bastante complicada”.

Uno de los excursionistas logró ser evacuado tras contactar a los servicios de emergencia.

Tras localizar los cuerpos y determinar que las demás personas se encontraban empadronadas, los equipos de rescate concluyeron la fase de búsqueda y procederán con la etapa de evacuación de los cadáveres, que deberán ser trasladados vía aérea, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.