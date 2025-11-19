México

SRE lamenta muerte de dos mexicanos por tormenta de nieve en parque Torres del Paine, en Chile

La institución reiteró sus condolencias a familiares y amigos de los dos mexicanos que perdieron la vida

Guardar
En total, cinco personas perdieon
En total, cinco personas perdieon la vida en el incidente. Noviembre, 2017. REUTERS/Stringer

Por medio de la red social X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, señaló que tan pronto se dio a conocer y se confirmó el accidente en el parque Torres del Paine, en Chile, donde perdieron la vida dos mexicanos que realizaban senderismo, esa institución, por medio de la Embajada de México en Santiago, capital chilena, atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales.

En seguimiento, se señaló, se continuará apoyando y brindando la asistencia consular requerida. La embajada, se dio a conocer, estaba en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria.

Concluyó el mensaje reiterando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.

Mueren cinco turistas, entre ellos dos mexicanos, en Chile

El pasado martes 18 de noviembre se dio a conocer que al menos cinco turistas, entre ellos dos mexicanos, dos alemanes y una británica, perdieron la vida, luego de que fueran sorprendidos por una tormenta de nieve y fuertes ráfagas de viento, cuando realizaban una caminata en los glaciares de las Torres del Paine, en la Patagonia Chilena.

(X @SRE_mx)
(X @SRE_mx)

Otras cuatro personas, que habían sido reportadas como desaparecidas, fueron localizadas con vida, por lo que hasta ahora no se reportan más personas extraviadas.

“Lamentablemente tenemos que informar de cinco personas fallecidas. Por tanto, extendemos nuestras condolencias a familiares”, dijo José Antonio Ruiz, delegado presidencial de Magallanes, en conferencia de prensa, el martes.

Detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer alemanes, y una mujer británica, por lo que se contactó a los cónsules correspondientes para la repatriación de los cuerpos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron el lunes pasado por la tarde, cuando condiciones climáticas adversas golpearon distintos puntos del Parque Nacional Torres Paine, un extenso complejo natural ubicado en el sur de continente, y conocido por sus exuberantes paisajes y desafiantes senderos.

Los hechos ocurrieron en el
Los hechos ocurrieron en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. REUTERS/Stringer

Ruiz describió que el grupo de turistas se extravió cuando realizaba una caminata en un complejo circuito y fue sorprendido por una “situación climática bastante complicada”.

Uno de los excursionistas logró ser evacuado tras contactar a los servicios de emergencia.

Tras localizar los cuerpos y determinar que las demás personas se encontraban empadronadas, los equipos de rescate concluyeron la fase de búsqueda y procederán con la etapa de evacuación de los cadáveres, que deberán ser trasladados vía aérea, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Temas Relacionados

SREParque Torres del PaineChilemuertosmexicanosmexico-noticias

Más Noticias

Christian Nodal buscará revancha contra su disquera por ensuciar el nombre de sus padres

Luego de no ser vinculado a proceso por falsificación de documentos, el cantautor vislumbra ganar un juicio civil donde están en disputa millones de pesos en regalías

Christian Nodal buscará revancha contra

Cinco sustitutos naturales que acaban con el dolor de rodilla, huesos y articulaciones que no dañan el hígado

Quienes buscan alternativas naturales para su maneja recurriendo a medicamentos pueden afectar sus órganos vitales

Cinco sustitutos naturales que acaban

Festival de la Rosca de Reyes en CDMX: lugar, fecha y horarios

La cita reunirá a panaderos, familias y entusiastas de esta tradición en un ambiente festivo con propuestas innovadoras

Festival de la Rosca de

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 19 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Conoce la más reciente actualización

Así luce Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, sin maquillaje

Las redes sociales se la mexicana se inundaron con mensajes de apoyo previo a la gran final del certamen de belleza

Así luce Fátima Bosch, representante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Layda Sansores confirma dos líneas

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

El FBI presenta nuevas acusaciones contra Ryan Wedding, ex atleta olímpico protegido del Cártel de Sinaloa en México

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal buscará revancha contra

Christian Nodal buscará revancha contra su disquera por ensuciar el nombre de sus padres

Así luce Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, sin maquillaje

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Al interior de la audiencia de Nodal: reportera que ingresó revela la cronología del juicio contra Universal

La Granja VIP: esta es la nueva manera de nominar en la asamblea

DEPORTES

Ester Expósito sorprende en la

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana

“Con victorias, la gente volverá a creer en nosotros”: Aguirre busca reconstruir al Tri rumbo al Mundial 2026

Los partidos de la NFL de la Semana 12 que prometen mucha acción

Paola Espinosa acusa a Rommel Pacheco, director de la CONADE, de quitarle una casa en Mérida