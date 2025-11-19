México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Mapastepec ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 16:51 horas de este 19 de noviembre a 34 km al sur de la ciudad y tuvo una profundidad de 80.9 km.

El lugar exacto donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 15.138 grados de latitud y -92.90 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: se percibe sismo de 4.0 en Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: se

Nieto de Carlos Slim, Arturo Elías Slim, se compromete con Paula Albarrán

El hijo de Arturo Elías Ayub sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio en Nueva York

Nieto de Carlos Slim, Arturo

¿Quiénes son los únicos agentes que pueden hacer infracciones de tránsito en el Edomex?

La ley estatal distingue entre quienes supervisan el cumplimiento de normas y quienes tienen la capacidad legal de sancionar

¿Quiénes son los únicos agentes

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia podrían subir a la placa de nominados la tarde de hoy 19 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Kim Shantal es la única nominada del reality show

La Granja VIP EN VIVO:

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

En su última pelea, el pugilista tapatío perdió su campeonato indiscutido de la división de los supermedianos

Aseguran que la carrera de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Kevin James y Alan Ritchson

Kevin James y Alan Ritchson protagonizan la película más exitosa de Prime Video esta noche

Fátima Bosch revela sus sentimientos antes de la final de Miss Universo 2025 y habla del pleito con Nawat Itsaragrisil

Nieto de Carlos Slim, Arturo Elías Slim, se compromete con Paula Albarrán

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia podrían subir a la placa de nominados la tarde de hoy 19 de noviembre

Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

DEPORTES

Aseguran que la carrera de

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

Con México como cabeza de serie, así se acomodan los bombos rumbo al Mundial 2026

Vicente Sánchez se encuentra cerca de regresar a dirigir a la Liga MX, ¿a qué equipo?

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026