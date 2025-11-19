México

Por qué las personas con piedras en los riñones o problemas renales no pueden comer espinacas por muy saludables que sean

Personas con antecedentes de litiasis deben evitar este vegetal y otros alimentos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas son reconocidas por su valor nutricional y su papel en una alimentación saludable; sin embargo, pueden representar un riesgo para quienes han sufrido piedras en los riñones.

Aunque este vegetal es fuente de vitaminas y minerales, su alto contenido de oxalato lo convierte en un alimento que debe evitarse en personas con antecedentes de cálculos renales, ya que puede favorecer la formación de nuevas piedras.

Por qué el oxalato es peligroso para los riñones

El vínculo entre las espinacas y la formación de piedras en los riñones radica en la presencia de oxalato, un compuesto que, al combinarse con el calcio en el organismo, puede dar lugar a la formación de cristales.

Estos cristales, en personas predispuestas, pueden agruparse y originar cálculos renales, siendo los de oxalato de calcio los más frecuentes.

El oxalato puede propiciar litiasis
El oxalato puede propiciar litiasis renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas explican que las espinacas contienen una cantidad elevada de oxalato, un compuesto que, al combinarse con el calcio en el organismo, puede contribuir a la formación de cálculos renales, especialmente de oxalato de calcio, que son el tipo más frecuente de piedras en los riñones.

Cuando se consumen alimentos ricos en oxalato, el cuerpo absorbe este compuesto y lo elimina a través de la orina, pero en quienes tienen tendencia a formar cálculos, el exceso de oxalato puede unirse al calcio y formar cristales que se agrupan y dan origen a las piedras.

Cómo se forman los cálculos renales

El proceso de formación de cálculos renales está relacionado con la sobresaturación de sales en la orina, lo que ocurre cuando existe un desequilibrio en la solubilidad de estas sustancias.

Este mecanismo se ve influido por factores dietéticos, especialmente por la ingesta de oxalato, calcio, sodio y proteínas animales.

Aunque la cantidad de oxalato ingerido se considera un factor de riesgo menor en comparación con otros elementos, su absorción intestinal depende en gran medida de la presencia de calcio en la dieta.

Un consumo adecuado de calcio puede bloquear la absorción de oxalato en el tubo digestivo, lo que reduce el riesgo de formación de cálculos.

Por el contrario, una dieta rica en oxalatos, proteínas animales, sal y azúcar se asocia con un mayor riesgo de litiasis renal. Además, el sobrepeso y la obesidad incrementan la probabilidad de desarrollar piedras en los riñones, ya que alteran el pH urinario y favorecen la formación de diferentes tipos de cálculos.

Qué alimentos evitar para los cálculos renales

Cálculos renales - Perú -
Cálculos renales - Perú - 07 de agosto (Mejor con Salud)

Las recomendaciones dietéticas para personas con antecedentes de piedras en los riñones incluyen la restricción de alimentos ricos en oxalato.

  • espinacas
  • nueces
  • remolacha
  • chocolate
  • té negro

Además, se recomienda reducir la ingesta de sodio, presente en alimentos procesados, enlatados y comidas rápidas, ya que el exceso de sal aumenta la excreción de calcio en la orina y favorece la formación de cálculos.

Limitar las proteínas animales también resulta fundamental, pues su consumo eleva el riesgo de piedras al acidificar la orina y disminuir la excreción de sustancias que inhiben la formación de cristales.

En su lugar, se sugiere optar por proteínas vegetales, como frijoles, lentejas y guisantes, que aportan nutrientes sin aumentar el riesgo de litiasis. Obtener suficiente calcio a través de alimentos con bajo contenido de oxalato, como algunos vegetales, jugos y cereales enriquecidos, contribuye a la prevención de cálculos y al fortalecimiento óseo.

Cómo evitar las piedras en los riñones

La hidratación adecuada se considera el factor más importante para prevenir la formación de piedras en los riñones. Tomar suficiente agua diluye las sustancias presentes en la orina y reduce la posibilidad de que se formen cristales.

Por cada 200 mililitros de agua consumidos, el riesgo de litiasis disminuye en un 13%.

Los expertos recomiendan consumir entre seis y ocho vasos de agua al día, salvo indicación contraria por parte de un profesional de la salud. Además, una dieta rica en frutas y verduras, moderada en productos lácteos y baja en proteínas animales y sal, ofrece protección frente a la formación de cálculos.

