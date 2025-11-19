México

Popocatépetl incrementa actividad pero se mantiene estable este 19 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Guardar
Volcán Popocatépetl lanza 14 exhalaciones este 19 de noviembre. Crédito: Cenapred.

Jornada tranquila para el volcán Popocatépetl que reportó sólo 17 exhalaciones este miércoles 19 de noviembre de 2025, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El reporte precisa que se detectaron 17 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. Al momento se observa una emisión continua de vapor de agua y otros gases volcánicos con dirección al noreste.

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, de acuerdo con el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM. Los escenarios previstos para esta fase son:

  • Algunas explosiones de tamaño menor a moderado
  • Ocurrencia de tremor de amplitud variable 
  • Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas
  • Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros
  • Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas
  • Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones
Volcán Popocatépetl lanza 14 exhalaciones
Volcán Popocatépetl lanza 14 exhalaciones este 19 de noviembre (Cenapred)

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de reportarse aguaceros en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la gente informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

¿Cómo se detecta la actividad del Popocatépetl?

El Popocatépetl es uno de
El Popocatépetl es uno de los volcánes más emblemáticos del país (Cenapred)

La detección de la actividad volcánica del Popocatépetl se lleva a cabo a través un sistema integral de monitoreo que incluye instrumentos sísmicos, cámaras de vigilancia y análisis químicos coordinados por el CENAPRED.

En este papel, los sismógrafos son fundamentales para registrar los movimientos tectónicos y las vibraciones internas del volcán, permitiendo identificar temblores asociados a la presión de magma bajo la superficie. Este tipo de actividad sísmica ayuda a prever posibles erupciones, ya que un aumento en la frecuencia o intensidad de los sismos suele indicar que el magma está ascendiendo.

Además, las cámaras de vigilancia, tanto visuales como térmicas, permiten observar en tiempo real la emisión de gases, cenizas y material incandescente lo que permite detectar variaciones de temperatura en el cráter y en las zonas circundantes, ofreciendo información sobre la presencia de lava o cambios en la actividad eruptiva.

Otro aspecto importante es el monitoreo de los gases volcánicos que se mide a través de equipos especializados como espectrómetros, se miden las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos químicos que son liberados durante la actividad magmática. Un aumento repentino en la emisión de gases puede ser un indicador de que el magma se encuentra más cerca de la superficie.

¿Qué hacer ante una situación de riesgo volcánico?

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Con el objetivo de estar preparados ante un estado de emergencia o desastre, la Atender las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia el albergue definido en el Plan Local de Respuesta.

En caso de caída de ceniza, utilizar mascarilla para protegerse y cubrir los depósitos de agua para evitar contaminación.

Posterior a la caída de ceniza, limpiar los techos para evitar daños en las viviendas.

Estar atentos a la información oficial proporcionada por INSIVUMEH y CONRED, así como a los avisos informativos que se emiten para la población y autoridades.

Conocer y poner en práctica los planes de evacuación y protocolos específicos para la actividad volcánica disponibles en la página web de CONRED.

Promover el principio de autoevacuación si la vida propia o de familiares está en riesgo.

Mantener comunicación con las autoridades y reportar situaciones de riesgo al Centro de Transmisiones de Emergencia llamando al 119.

Además, la entidad se debe coordinar con autoridades locales y equipos de respuesta para realizar evacuaciones preventivas en las comunidades cercanas al volcán, habilitar albergues y movilizar ayuda humanitaria si es necesario. El protocolo operativo se activa con base en la información científica del INSIVUMEH y se desactiva cuando finaliza la emergencia.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

Las tres personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero mientras intentaban extorsionar a los conductores

Detienen en CDMX a tres

Christian Nodal niega rechazo a su hermana trans: “Amo tal como es”

El cantante mexicano contestó con palabras de afecto frente a la polémica

Christian Nodal niega rechazo a

Vandalizan casa de participante de La Más Draga tras capítulo con Kenia Os: “No puedo vivir tranquila”

Leila Alanís, mejor conocida dentro del reality como ‘Deetox’ compartió un mensaje tras el momento

Vandalizan casa de participante de

Allison Mack revela que pensó en quitarse la vida en México mientras se escondía por el caso NXIVM

La actriz reveló detalles inéditos de su etapa en el país, previo a ser detenida por su participación en las actividades ilícitas de la secta liderada por Keith Raniere

Allison Mack revela que pensó

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre: al menos cuatro líneas del MB afectadas por movilizaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en CDMX a tres

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

FBI desmantela red criminal ligada al Cártel de Sinaloa y grupos colombianos que operaban en México, EEUU y Canadá

Marina detiene a 54 personas que responden a Los Mezcales, ex socios del CJNG que operan en Colima

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

ENTRETENIMIENTO

Vandalizan casa de participante de

Vandalizan casa de participante de La Más Draga tras capítulo con Kenia Os: “No puedo vivir tranquila”

Allison Mack revela que pensó en quitarse la vida en México mientras se escondía por el caso NXIVM

Quién es Fernando Ortiz, diseñador del vestido inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025

Mamá de Christian Nodal rompe en llanto durante audiencia y el cantante la consuela con un tierno gesto

Conmueven Nodal y sus padres: así dejaron tomados de la mano el Reclusorio Oriente tras 14 horas de audiencia | FOTO

DEPORTES

Seis selecciones se disputarán los

Seis selecciones se disputarán los últimos dos boletos para el Mundial México 2026: así se jugará el repechaje

Místico avanza a la final de la Leyenda Azul y busca convertirse en bicampeón: “Sigo teniendo hambre de triunfo”

“Sería ilógico no llegar al Mundial”: declaraciones del ‘Piojo’ Herrera resurgen para sepultar su carrera

NBA en vivo hoy 19 de noviembre: cuáles son los partidos programadas para hoy

Mundial México 2026: estas son todas las selecciones que han clasificado hasta el momento