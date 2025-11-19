Kevin James y Alan Ritchson protagonizan la película más exitosa de Prime Video México esta noche

La vida suburbana de Brian (Kevin James) da un giro inesperado cuando, junto a su hijo, coincide con Jeff (Alan Ritchson), un papá que cuida de sus hijos en casaos, obligando a Brian a afrontar una serie de desafíos. Crédito: (Prime Video/YouTube)

Un día fuera de control gira en torno a Brian, un contador desempleado interpretado por Kevin James, que se convierte en un papá de tiempo completo y trata de reconectar con su hijastro Lucas. Todo parece normal cuando organiza una “playdate” (una tarde de juegos) con otro padre, Jeff (Alan Ritchson), y sus respectivos hijos.

Pero lo que empieza como una charla informal en el parque se transforma en una huida desesperada: un grupo de mercenarios los persigue por razones que involucran al hijo de Jeff. Brian, que es el típico tipo torpe y neurótico, tiene que lidiar con obstáculos ridículos mientras contrasta con la preparación “especial” de Jeff.

Es una buddy movie clásica, llena de humor físico, situaciones exageradas y un mensaje sutil sobre la paternidad inmadura y el vínculo familiar.

Ranking de películas más populares en Prime Video en México

1. Un día fuera de control

"Playdate" se mete en el ranking de las películas más vistas de la plataforma. (Prime Video/YouTube)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

2. Código: Traje rojo

Trailer "Código: traje rojo"

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

3. Invasión

La Tierra es visitada por una especie alienígena que amenaza la existencia de la humanidad. Los eventos se desarrollan a través de los ojos de cinco personas mientras luchan por dar sentido al caos que se desarrolla a su alrededor. Crédito: AppleTV

La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.

4. ¡Patos!

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

5. El Grinch

Personaje creado por Dr. Seuss sobre un personaje que odia la navidad

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

6. Culpa nuestra

El tráiler de Culpa Nuestra, de Prime Video, rompe récords a nivel mundial. El avance se ha convertido en el más visto en la historia de una película original de streaming. (Crédito: Prime Video)

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de “Culpa tuya”.

7. Respira (Breathe)

Mientras la salud pública está en juego, este equipo médico intenta salvar vidas y sobrevivir a sus propias presiones.A la cabeza del Hospital Joaquín Sorolla están la doctora Jessica Donoso (Blanca Suárez), el doctor Biel De Felipe (Manu Ríos), la doctora Pilar Amaro (Aitana Sánchez-Gijón), el doctor Néstor Moa (Borja Luna) y el director Lluis (Alfonso Bassave). Estos médicos son la clave para tratar la grave enfermedad de Patricia Segura (Najwa Nimri), la presidenta de la comunidad valenciana. (crédito: Netflix).

El suministro de aire es escaso en un futuro cercano, lo que obliga a una madre y una hija a luchar para sobrevivir cuando dos extraños llegan desesperados por un refugio oxigenado.

8. Ghostbusters: apocalipsis fantasma

Trailer Los Cazafantasmas

Después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo: ¡Nueva York! La historia de la familia Spengler continúa con un nuevo grupo de Cazafantasmas.

9. Legalmente rubia

Elle Woods es una rubia auténtica, además de muy popular, buena estudiante, presidenta de su hermandad y Miss Junio en el calendario de la Universidad. Ha disfrutado de una vida maravillosa y está enamorada de Warner Huntington III. Pero todo se derrumba cuando su novio decide romper con ella debido a que es demasiado rubia y no lo suficientemente formal para su futura carrera en el mundo de la política. Decidida a salir adelante, Elle se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, asumiendo un reto aún mayor de lo que esperaba.

10. Invencible: Un niño fuera de serie

Invencible: Un niño fuera de serie (Créditos de BF Paris)

Cuando Scott y Teresa LeRette se enteran de que su hijo Austin es autista y padece la enfermedad de los huesos de cristal, al principio se preocupan por su futuro. Pero con la creciente fe de Scott y el increíble espíritu de Austin, se vuelven inquebrantables y encuentran alegría, gratitud y valentía incluso en los momentos más difíciles.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.