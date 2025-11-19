México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: confirman fecha de registros para recibir más de 8 mil pesos mensuales

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa social puesta en marcha en 2019 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, orientada a apoyar a quienes tienen entre 18 y 29 años y no se encuentran estudiando ni trabajando.

El funcionamiento del programa se basa en un proceso de capacitación laboral con una duración de doce meses en centros de trabajo o empresas registradas. Para 2025, el apoyo otorgado a cada aprendiz asciende a 8,480 pesos mensuales, depositados mediante la tarjeta del Bienestar, junto con un seguro médico proporcionado por el IMSS que abarca enfermedades, riesgos laborales y atención por maternidad.

El enfoque principal es que los participantes sumen experiencia que les permita incorporarse con mayor facilidad al ámbito laboral.

Fecha de registros para Jóvenes Construyendo el Futuro

El siguiente registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará el 1 de diciembre de 2025 para que nuevos aprendices se puedan integrar. Ese día, se abrirán cerca de 45 mil espacios en centros de trabajo en el marco del programa que forma parte del impulso del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El registro será a través de la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ y tomando en cuenta la última convocatoria los interesados deberán contar con los requisitos y documentos específicos.

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Asimismo, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Detalles de las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro

Al completar el año formativo, cada participante obtiene un documento que avala las competencias adquiridas en el transcurso del programa. Las actividades, organizadas diariamente con una duración de entre cinco y ocho horas durante cinco días a la semana, se desarrollan según un plan adaptado por cada Centro de Trabajo a partir de sus propios requerimientos. El recorrido formativo cubre nueve campos: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

La colaboración de empresas y tutores, responsables del proceso de acompañamiento, también recibe reconocimiento por su participación en el fortalecimiento del compromiso social. Esto contribuye a consolidar la conexión entre el crecimiento profesional y la responsabilidad hacia la comunidad. Así, la propuesta apunta a una preparación integral que responde tanto a las necesidades de los sectores productivos como al avance personal y profesional.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Jóvenes Construyendo el Futuro: una iniciativa que ha beneficiado a miles de aprendices

La meta para 2026 consiste en integrar a 500 mil jóvenes durante el año, previendo ingresos cada dos meses. Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha favorecido a 3 millones 423 mil 461 participantes, de los cuales el 58% corresponde a mujeres, alcanzando una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

En los primeros trece meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum, el programa sumó 450 mil jóvenes y destinó cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoCapacitaciones laboralesProgramas socialesProgramas para el BienestarRegistrosmexico-noticias

Más Noticias

Rutina de pierna en solo 30 minutos para ganar masa muscular con ejercicios que puedes realizar en casa

Desarrollar los principales grupos musculares de las extremidades inferiores ayuda a mantener el equilibrio postural, optimizar el gasto calórico y potenciar la capacidad funcional en la vida diaria, según expertos en medicina deportiva

Rutina de pierna en solo

México vs Paraguay en vivo: Malagón impide el tercero de los guaraníes

El marcador se mantiene 1 - 2 a favor del conjunto guaraní, el Tricolor no ha logrado encontrar oportunidad de empate

México vs Paraguay en vivo:

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Andrea Nicolás compartió su día especial solo con su padre, Colate, mientras las redes sociales y los medios especulan sobre el distanciamiento con la famosa cantante mexicana

Hijo de Paulina Rubio cumple

Tres años de cárcel para quien cometa “stealthing”, la propuesta en el Congreso de Edomex

Este tipo de violencia se basa en el engaño y la vulneración del consentimiento de una de las personas que sostienen una relación íntima

Tres años de cárcel para

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los responsables de impartir justicia en ambos duelos

Play -In del Apertura 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Zhenli Ye

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon, permanecerá recluido en el Altiplano

De El Jerry a El Alucín: ellos son los influencers asesinados por presuntos vínculos con células del narcotráfico

Catean narcobodega en Morelos: había más de 100 kg de cristal y precursores químicos

Reportan que audiencia en EEUU de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” fue aplazada de nueva cuenta

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio cumple

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

El Oscar tan preciado que Iñárritu le dio a Tom Cruise: ¿Por qué la estrella de Hollywood no había ganado ese premio en 45 años?

William Levy ya sabe que fue el amor platónico de Ángela Aguilar y le manda un mensaje

DEPORTES

México vs Paraguay en vivo:

México vs Paraguay en vivo: Malagón impide el tercero de los guaraníes

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17