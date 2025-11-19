México

Euro: cotización de cierre hoy 19 de noviembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 21,16 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,95% con respecto a los 21,36 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro acumula un descenso 0,24%; aunque en el último año aún conserva un incremento del 0,64%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, con este valor interrumpió la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

El peso mexicano y el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: cuántos hijos por familia deben tener para obtener 20 mil pesos al año

Este Programa Social está dirigido a jóvenes estudiantes

Beca Rita Cetina 2025: cuántos

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 19 de noviembre

La tensión crece mientras ambos equipos buscan cambiar su destino en el reality

Exatlón México: quién gana la

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

El análisis proyecta un duelo intenso en el Estadio Caliente, con ventaja mínima para los tijuanenses gracias a su fortaleza defensiva y la irregularidad de los Bravos en partidos clave

Xolos vs Juárez, IA predice

Anuncian renovación de pasos a desnivel peatonales de Calzada de Tlalpan

Más de 30 comerciantes han optado por reubicarse en plazas comerciales de la Avenida Izazaga tras las negociaciones con el gobierno local

Anuncian renovación de pasos a

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

De acuerdo con la Fiscalía, 19 de las unidades estaban relacionadas a expedientes criminales

FGR destruye 22 vehículos “monstruos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruye 22 vehículos “monstruos”

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 19 de noviembre

‘La noche eterna del Baby O’: cuándo y dónde ver el documental del antro de Acapulco donde brilló Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia se enfrentarán la tarde de hoy 19 de noviembre

Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

DEPORTES

Xolos vs Juárez, IA predice

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026

¿Cómo quedará el Pachuca vs Pumas del Play In de acuerdo a la IA?

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana