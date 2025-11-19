México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio suelen ser constantes.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 5:00 horas del miércoles 19 de noviembre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM850

Destino: Veracruz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:20

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 19 de noviembre | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy miércoles

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 19 de noviembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 19 de noviembre

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Crucecita

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y la Camorra: qué

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Quién fue la primera mexicana

¿Quién fue la primera mexicana que participó en Miss Universo? Así fue el origen de la tradición nacional

Qué pasó con Nodal en el Reclusorio Oriente: últimos detalles de su audiencia

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025

Quién es Xochiquetzal, la diosa prehispánica que inspiró el traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo

Nodal lanza indirecta a Ángela Aguilar y la deja en evidencia: “Gracias a Dios el talento no se cancela”

DEPORTES

Así fue el inesperado encuentro

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas